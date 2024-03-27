模擬斷食助控血糖兼令身體減齡2.5年

人人都想保持青春不老，除了勤力護膚維持皮膚狀況之外，適當飲食都可以幫助身體「回春」。有研究就發現，採取「模擬斷食」（Fasting Mimicking Diet）的飲食方式，即間歇性控制全日熱量攝取少於1000卡路里，可以減少胰島素抗阻及降低血糖水平，而且身體的生理年齡更可降低2.5歲。

該項刊載在《Nature Communications》的研究，邀請了一批18至70歲的男性和女性進行3次各5日的模擬斷食周期。在五日斷食期間參加者只能進食菜湯、能量棒、能量飲料、非油炸薯片零食，以及含有礦物質、維他命和必需脂肪酸的營養補充劑，而每日的熱量攝取量由第一日的1100卡路里，逐漸減至第二到五日的720卡路里。同時，飲食中的碳水化合物、蛋白質和脂肪比例亦要按指示調整。

生理年齡平均降低2.5歲

完成3個周期測試後，參與者便會恢復正常的飲食習慣，並在測試結果後3個月，接受詳細檢查。所結果發現，模擬斷食參與者的糖尿病風險明顯降低，抱括較少出現胰島素阻抗，以及血糖水平較低，而且生理年齡平均降低2.5歲，腹部和肝臟脂肪都亦明顯減少。

研究人員指出，結果反映只需適當調整飲食，帶來健康好處不但有助預防心血管疾病及其他糖尿病併發症，更可以令人在生理上變得更年輕，尤其是參與模擬斷食的人，淋巴及骨髓比例有所提升，顯示免疫系統趨向年輕化。