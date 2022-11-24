機械臂肝癌手術 加快復元

早期肝癌並沒有明顯徵狀，幸而港人近年多做身體檢查，或於早期發現病變，約兩成患者可透過手術切除腫瘤和病變組織。機械臂輔助手術可說是突破開腹或者傳統腹腔鏡手術的局限，能夠更精確地切除和縫合，亦更有效控制出血，讓患者加快復元。
外科專科醫生鄧宗毅表示，肝癌分為原發性和轉移性兩大類，「前者一般沒有徵狀，或只會間中感到『頂住』，不會疼痛，如從定期身體檢查中發現，治療效果會較佳；若突然劇痛則擔心肝臟破裂、出血，如休克就要立刻處理。惟晚期的治療選擇會較少。」轉移性肝癌大部分由大腸癌轉移而來，如接受相應的治療，可提升生存率。
兩成患者適合手術
治療肝癌，根治性手術切除是黃金標準，適用於腫瘤只影響其中一邊肝葉，而肝功能正常的患者，佔約兩至三成個案。鄧宗毅補充，「腫瘤大小、數量、是否靠近血管、有否轉移、年齡及身體狀況都是開刀與否的考慮因素。」如不適合手術，還可考慮經肝動脈化療栓塞法、酒精注射、射頻消融術、選擇性體內放射療法、立體定位消融放射治療、化療和標靶治療等。
腹腔鏡仍有局限
微創腹腔鏡手術使用多年，只需在肋骨對下位置開數個小切口，相對開腹式手術可保留腹壁、橫隔膜功能較完整，減低併發症和腹水問題。不過仍有局限，例如儀器活動幅度受限、難以處理大範圍肝臟切除及貼近血管等複雜病例。千禧年代則進展至使用機械臂手術系統，透過「人機界面」作操控，至今發展至第四代。
機械臂更見靈活
第四代的機械臂除本身能作270度旋轉外，手術儀器也有7個不同角度的活動度，大大增加靈活性，配合實時立體影像和激光定位系統，手術切割可更精準穩定，即使肝門切除、淋巴結切除、小膽管的膽道重建亦可勝任；也可到達肝臟較後段或較上段傳統上較難觸及的病變組織；另一方面，能做到大範圍肝臟切除，及更有效控制術中出血情況，突破了傳統腹腔鏡手術的限制。鄧宗毅續指，「對患者而言，在機械臂輔助下，手術更安全而且不會增加腫瘤轉移風險；而疤痕也只有腹部數個小孔，以及接近恥骨一個用於取出切除組織的數吋長切口，這個切口可用衣物遮蓋到，美觀方面也照顧到。」
康復進度良好
75歲的蘇伯伯，本身沒有吸煙飲酒習慣，而因為患有乙型肝炎，去年定期檢查時發現肝酵素高，轉介跟進後確診肝細胞癌。蘇伯伯的兄長曾接受傳統開腹式肝切除手術，身上留下長疤痕，不久後亦逝去，所以他比較擔心傳統手術，加上醫生建議，決定於去年底接受微創機械臂輔助手術，切除肝右後下葉(第六段)。蘇伯伯住院5天便出院，出院後也毋須使用止痛藥。現時康復進度良好，肝酵素正常，閒時更會游水強身健體。