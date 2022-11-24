機械臂肝癌手術 加快復元

早期肝癌並沒有明顯徵狀，幸而港人近年多做身體檢查，或於早期發現病變，約兩成患者可透過手術切除腫瘤和病變組織。機械臂輔助手術可說是突破開腹或者傳統腹腔鏡手術的局限，能夠更精確地切除和縫合，亦更有效控制出血，讓患者加快復元。

外科專科醫生鄧宗毅表示，肝癌分為原發性和轉移性兩大類，「前者一般沒有徵狀，或只會間中感到『頂住』，不會疼痛，如從定期身體檢查中發現，治療效果會較佳；若突然劇痛則擔心肝臟破裂、出血，如休克就要立刻處理。惟晚期的治療選擇會較少。」轉移性肝癌大部分由大腸癌轉移而來，如接受相應的治療，可提升生存率。

兩成患者適合手術

治療肝癌，根治性手術切除是黃金標準，適用於腫瘤只影響其中一邊肝葉，而肝功能正常的患者，佔約兩至三成個案。鄧宗毅補充，「腫瘤大小、數量、是否靠近血管、有否轉移、年齡及身體狀況都是開刀與否的考慮因素。」如不適合手術，還可考慮經肝動脈化療栓塞法、酒精注射、射頻消融術、選擇性體內放射療法、立體定位消融放射治療、化療和標靶治療等。