機構揭近6成人飽受失眠困擾 盤點中西助眠產品 內附睡眠專家貼士

不少人壓力過大，心事重重導致即使在最放鬆的睡眠時間，都會因為腦海內不斷回想各種煩惱，令入睡後仍會不斷發夢，無法令大腦及身體真正休息，影響睡眠質素。

在睡眠中途醒4次或以上，並且醒來時間超過40分鐘，醒後需要一定時間才能重新入睡。

顧名思義，即指在床上輾轉反側超過30分鐘仍未能入睡。

挑選助眠產品前，先要認識失眠的類型及影響。一般而言，失眠可以分為以下4種類型︰

香港壓力指數位居亞太地區之首 1 ，生活節奏急速、長期處於高壓的環境導致不少港人都出現不同程度的失眠，香港精神健康動力基金會早前調查發現，近6成港人曾出現失眠症狀，當中更有2成人表示每天深受失眠困擾。為此，調查指出有接近3成人士會選擇服用安眠藥或各種中式助眠保健品以幫助入睡，惟市面上眾多助眠產品又應如何揀選既有效又沒有副作用的產品呢？

未能進入深度睡眠亦是失眠的一種。

睡眠就好像為身體充電般，讓身體得到適度的休息，以消除一天下來的疲勞感。所以，長期失眠不但會導致疲勞，更會出現反應遲鈍、心情煩躁、記憶力減退等影響，難以應付繁複的工作。

安眠藥、單方中藥及複方中藥大比拼 睡眠專家 1 招更易入睡

在坊間眾多助眠產品中，安眠藥、單方中藥及複方中藥較為常見。不過，安眠藥只是透過藥物抑制中樞神經，強行誘發睡意，強制身體進入睡眠狀態，長期而言更會構成健康隱憂，輕則頭痛、頭暈、視力模糊、精神恍惚，重則可能出現記憶力衰退、行為混亂等情況。加上，長期服用安眠藥會容易產生依賴，不但會上癮，停藥後更會出現焦慮、恐慌、冒冷汗等症狀。

至於，單方中藥一般只以靈芝一款中藥應對入睡困難及多夢問題，對於時睡時醒或睡醒仍累問題則未能具針對性解決。