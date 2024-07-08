機構揭近6成人飽受失眠困擾 盤點中西助眠產品 內附睡眠專家貼士

香港壓力指數位居亞太地區之首1，生活節奏急速、長期處於高壓的環境導致不少港人都出現不同程度的失眠，香港精神健康動力基金會早前調查發現，近6成港人曾出現失眠症狀，當中更有2成人表示每天深受失眠困擾。為此，調查指出有接近3成人士會選擇服用安眠藥或各種中式助眠保健品以幫助入睡，惟市面上眾多助眠產品又應如何揀選既有效又沒有副作用的產品呢？
認清失眠4大種類 失眠影響可大可小
挑選助眠產品前，先要認識失眠的類型及影響。一般而言，失眠可以分為以下4種類型︰
1. 難以入睡
顧名思義，即指在床上輾轉反側超過30分鐘仍未能入睡。
2. 無法進入深度睡眠
在睡眠中途醒4次或以上，並且醒來時間超過40分鐘，醒後需要一定時間才能重新入睡。
3. 多夢
不少人壓力過大，心事重重導致即使在最放鬆的睡眠時間，都會因為腦海內不斷回想各種煩惱，令入睡後仍會不斷發夢，無法令大腦及身體真正休息，影響睡眠質素。
4. 睡醒仍感到疲累
深層睡眠時間過短，起身無精神、感覺疲倦
睡眠就好像為身體充電般，讓身體得到適度的休息，以消除一天下來的疲勞感。所以，長期失眠不但會導致疲勞，更會出現反應遲鈍、心情煩躁、記憶力減退等影響，難以應付繁複的工作。
安眠藥、單方中藥及複方中藥大比拼 睡眠專家1招更易入睡
在坊間眾多助眠產品中，安眠藥、單方中藥及複方中藥較為常見。不過，安眠藥只是透過藥物抑制中樞神經，強行誘發睡意，強制身體進入睡眠狀態，長期而言更會構成健康隱憂，輕則頭痛、頭暈、視力模糊、精神恍惚，重則可能出現記憶力衰退、行為混亂等情況。加上，長期服用安眠藥會容易產生依賴，不但會上癮，停藥後更會出現焦慮、恐慌、冒冷汗等症狀。
至於，單方中藥一般只以靈芝一款中藥應對入睡困難及多夢問題，對於時睡時醒或睡醒仍累問題則未能具針對性解決。
要有效從根源改善失眠問題，睡眠專家Ginny指出，複方中藥有別於西藥，無西藥副作用、不會導致依賴及不上癮的同時可全面調理身體各個部位，藉此幫助身體及大腦自然進入深層睡眠。她建議除靈芝外，酸棗仁、茯苓及丹蔘4大天然助眠中藥材，更有效應對4種失眠類型，徹底擊退失眠。
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在中醫角度而言，失眠源於心、肝、脾、腎及腦，五大臟腑失衡，因此並非使用單一中藥材就能有效改善問題，而是多種藥材互相配合，全面調理身體，以下中藥材有助調理心、肝、脾、腎及腦︰
心︰靈芝、甘草、當歸 、柏子仁，有助養心安神，補益心脾，補血養心
肝︰酸棗仁，有助益肝鎮靜，改善驚悸多夢
脾︰茯苓、陳皮、白朮，有助健脾安神，理氣健脾，補氣健脾，改善心神不安
腎: 靈芝、熟地黃，有助補腎益精，滋陰補腎
腦︰丹蔘，有助活血安神，幫助睡得安穩
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10大天然複方中藥 全面改善失眠
維特健靈寧心蘊含靈芝、丹蔘、酸棗仁、茯苓等10天然複方中藥，具有養心安神、健脾寧心、改善驚悸多夢等功效，一次調理心、肝、脾、腎、腦，應對各類失眠，養成易睡體質，從根源解決失眠易醒。科研實證產品能有效增加深層睡眠時間116% #，超過9成真實用家力證能改善睡眠質素*及更快更易入睡*。產品採用天然中藥而成，絕無西藥成分，不依賴不上癮。
建議有需要人士每日服用2粒，定期服用2至3星期開始調理身體，完成整個療程調理臟腑和體質，真正踢走失眠！
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1信諾環球 2023 年《健康活力指數調查》
# Journal of Pharmaceutical Practice and Service, 2004, (2):94-98
* 維特健靈 (2023) 網上意見調查，69位寧心用家意見