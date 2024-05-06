正念有助減低焦慮、壓力 5個方法輔助效果加乘

電子郵件、即時訊息和行動裝置等數碼工作場所技術已證實會影響員工對壓力的感知，隨著AI人工智能應用愈普及，近年來企業紛紛轉向數碼化工作流程，面對日新月異的數碼工具，為上班族帶來更多的效率還是焦慮呢？根據2024年2月發表於《PLOS ONE》期刊的研究顯示，在數碼工作場所中保持正念(minedfulness，與正向思考不同)，有助於員工因應壓力、焦慮和倦怠。

另有研究指出，正念有助於專注平和，隨時處於這個狀態，能發揮更多的創造力也有助於深化專業性，相對不容易被AI取代。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇表示，上述研究和台灣相關調查有一致的結果，雖然受試者跟變項不相同，但結果皆指出正念有助於減低焦慮、因應壓力。胡延薇說明，「正念」源自於禪學的概念，專注於每一個當下，有意識且不帶任何批判與評價，中性的覺察身體的感覺、感知、想法，與「正向思考」的認知取向不同，且不需要任何工具，很適合現代人做為提升心理健康的自助技巧，建議大眾多加練習，尤其是非網路原生代的上班族，因應工作需熟悉各式各樣的科技工具，不妨試著透過正念技巧練習，覺察身心細微的變化，提醒自己適度的調整。

面對繁雜的工作，依照輕重緩急一件一件完成，讓自己聚焦於當下的工作，減少擔心猶豫的時間，也有助提高效率。

面對壓力 5 個方式維持健康工作生活

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，當面對不確定或未知易造成情緒上的不安焦慮，形成一種壓力，現在的工作趨以數碼技術為媒介，與其花時間去排斥、猶豫，不如承認它並學習提升相關能力，才是解決壓力的積極方法。建議上班族可透過這5個方式維持健康的工作生活：

一、「放鬆」找到一件讓自己放鬆的事情，像是散步、閱讀、運動，在過程中讓自己專注地做這件事。

二、「每次一件事」面對繁雜的工作，依照輕重緩急一件一件完成，讓自己聚焦於當下的工作，減少擔心猶豫的時間，也有助提高效率。

三、「設定界線」身處於數碼世代，手機和社群網絡不離身，好像隨時都要應付它，需要知道放下手機的時間。

四、「嘗試新事物」感受此時此刻的感覺，嘗試新事物時，大腦會回顧既有的概念，在創新整合的過程會變得專注。

五、「享受愉悅感」願意去想像，想像力的思考模式和創造有點像，但不會這麼有目標和壓力，天馬行空的幻想也可以，能感到快樂，有助於正念的提升並讓事情能夠持續進行。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】