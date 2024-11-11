講起病痛，很多人都會立即想起長者的慢性疾病，又或兒童容易感染到不同的細菌病毒等。然而青壯年人士也可能有病痛出現，尤其是各種痛症，例如藍領或因工受傷，白領亦可因為久坐、姿勢不正確而膊痛、腰痛、背痛。輕徵痛症或可透過拉筋伸展解決，但情況未能改善的話，或須求助物理治療。

香港港安醫院—司徒拔道康復中心副經理陳頴君表示，「大部分人認為少許疼痛咬緊牙關便能忍耐，不會對生活造成影響。然而，這觀念絕對不正確。」其實長期痛症有可能只須簡單治療，便能夠遠離痛楚，提升生活質素。