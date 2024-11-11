講起病痛，很多人都會立即想起長者的慢性疾病，又或兒童容易感染到不同的細菌病毒等。然而青壯年人士也可能有病痛出現，尤其是各種痛症，例如藍領或因工受傷，白領亦可因為久坐、姿勢不正確而膊痛、腰痛、背痛。輕徵痛症或可透過拉筋伸展解決，但情況未能改善的話，或須求助物理治療。
香港港安醫院—司徒拔道康復中心副經理陳頴君表示，「大部分人認為少許疼痛咬緊牙關便能忍耐，不會對生活造成影響。然而，這觀念絕對不正確。」其實長期痛症有可能只須簡單治療，便能夠遠離痛楚，提升生活質素。
宜及早處理
若慢性疼痛來自於姿勢不良，而又沒有作出糾正，日後可能引致更嚴重問題，例如頸椎間盤突出或腰椎間盤突出。陳頴君表示，「每當出現痛症時，我們千萬不能忽視，要好好處理。」患者可透過簡單運動，例如拉筋、伸展運動以作紓緩。若然情況仍未得到改善，就要透過物理治療解決；如情況嚴重，更需要接受外科手術治療，為患者帶來不便。「切勿把痛症視作理所當然，一旦惡化成嚴重疾病，可以影響餘生。」
資助計劃減經濟負擔
物理治療雖有效治療疼痛，惟公立醫院輪候時間頗長，而私營機構收費或造成患者經濟壓力。香港港安醫院—司徒拔道及港安醫院慈善基金—司徒拔道推出都市痛症紓緩資助計劃，對象為19至64歲有需要進行物理治療的人士，針對較易因勞動而受傷的部位多在肩、頸、四肢、腰椎等關節作紓緩，以免痛症困擾生活，照顧上班一族的身心健康。
都市痛症紓緩資助計劃屬「關愛老中青跨世代基層醫療」計劃的一部分，同時照顧到長者及特殊教育需要學童。「長命200歲 心電圖檢測」為長者透過心電圖檢測，找出有否心房顫動問題；學童方面，就資助3至14歲懷疑有特殊教育需要的基層學童，及早評估及度身訂造綜合治療方案，以免錯過黃金治療期。