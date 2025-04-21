步伐變小、重心前移易跌倒？柏金遜症這樣動有助改善

柏金遜症是一種漸進性神經退化疾病，主要因基底核控制迴路受損，導致多巴胺分泌不足，影響患者的動作功能與生活品質。柏金遜症病程中後期可能會出現前傾姿勢、步態不穩等問題，這不僅影響日常活動，還可能增加跌倒的風險。RBI瑞金抗齡照護基金會鼓勵柏金遜症者透過多元復健策略，延緩疾病退化，並呼籲大眾及早養成運動習慣，預防神經退化疾病。
柏金遜症 常見這些姿體問題
劉昕璇物理治療師指出，柏金遜症者常見的姿勢問題包括：
- 身體前傾(前屈姿勢)：患者站立或行走時，軀幹和頭部往前傾，使得重心前移，增加跌倒風險。
- 步伐變小(小步步態)：由於肌肉僵硬和動作遲緩，患者的步伐會變短，影響行走的穩定性。
- 平衡能力下降：患者在轉彎或突然變換動作時，容易失去平衡。
- 身體左右不對稱：某些患者的姿勢會呈現單側偏斜，導致運動困難。
早期柏金遜症 練習這些動作防跌倒
劉昕璇物理治療師建議，柏金遜症早期可透過下列動作練習，幫助帕友改善姿勢，減少跌倒風險。
- 上下延伸：坐在椅子上，背脊挺直，雙手向前，然後雙手向下掌跟觸地後，雙手向上延伸，想像要去摸到天花板，腰微微挺起來。重複10次，2至3組。
- 軸向旋轉：坐在椅子上，腰微微挺直，左手放在右邊膝蓋上，右手伸直，軀幹向後旋轉，停留5至10秒後，換邊執行，過程中要注意軀幹應持續保持向上延伸。重複10次。
- 前後開合：坐在椅子上，吸氣，雙手互握並將後背拱出後，吐氣，展開雙臂擴胸，夾背，重複10次。
擊退動作障礙 有效運動 挺直前行
運動和復健及早進行可幫助患者維持和改善步行、語言、營養和生活功能，物理治療、職能治療和音樂治療在柏金遜症不同時期都可以提供協助。劉昕璇物理治療師強調，規律用藥搭配有效運動，是延緩退化的關鍵！典型柏金遜症患者約有七年的「蜜月期」，在此期間若能積極運動，將大幅提升未來的行動能力與生活獨立性。
復健科醫師謝宜熹建議，帕友每天應進行至少30分鐘的「有覺知運動」，可分次完成，以提升效果。此外，正念練習與瑜伽不僅能改善動作症狀，對於焦慮、抑鬱等精神症狀亦有顯著療效，能有效提升患者的身心健康。相信透過專業的醫療指導與社會支持，能幫助柏金遜症患者更有方法面對疾病。
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