步伐變小、重心前移易跌倒？柏金遜症這樣動有助改善

柏金遜症病程中後期可能會出現前傾姿勢、步態不穩等問題，這不僅影響日常活動，還可能增加跌倒的風險。

柏金遜症是一種漸進性神經退化疾病，主要因基底核控制迴路受損，導致多巴胺分泌不足，影響患者的動作功能與生活品質。柏金遜症病程中後期可能會出現前傾姿勢、步態不穩等問題，這不僅影響日常活動，還可能增加跌倒的風險。RBI瑞金抗齡照護基金會鼓勵柏金遜症者透過多元復健策略，延緩疾病退化，並呼籲大眾及早養成運動習慣，預防神經退化疾病。