打工仔經常都感覺腰痠背痛，甚至為紓痛而不惜花費鉅款去按摩或接受其他療法，但有研究就發現，只要每天抽一些時間出來走走路散散步，便已經可以減少腰痛發作，並能將因為腰背痛而請病假的日數大減一半，反映散步可能是一種有效及具經濟效益的「療法」。

該項在澳州進行的研究，共有701名患有腰背痛問題的成人參與。他們被分為兩組，一組被安排接受物理治療師指導及散步計劃，另一組則作為對照組。結果顯示，散步組的參加者，腰背痛發作的次數明顯較少，尤其是因病請假的日數只有112日，比對照組的208日減少近半。有關研究已刊載在《Lancet》。

每日600步 病假大減

研究人員指出，過去已有研究表明運動有助改善腰背痛，而今次研究中的散步要求十分簡單，只需要參加者每日走600步，便可以大大減少病人因求醫及休息而產生的病假。

負責研究的專家更稱，步行是一種低成本、易於普及且簡單的運動，幾乎任何人都可以參與，而且可以帶來很多健康益處，包括促進心血管健康、提升骨質密度及控制體重等。他又謂，暫時未破解為何步行能改善腰背痛，估計可能是步行產生的輕微震動，有助強化脊柱結構和肌肉，並能令身心放鬆，使身體感覺更良好，腰背痛也因此得到改善。