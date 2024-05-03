每天活動30分鐘 慎防肌少症

肌少症是指肌肉的質量和強度，隨身體退化或年齡增長而逐漸下降。人體肌肉發展至30歲的高峰後，便會慢慢衰退。從40歲起，肌肉質量和強度每年平均分別流失1%和1.5%。大型綜合分析的研究顯示，60歲或以上華人，每100人便有15人患有肌少症，男女分布相若。

老人科專科醫生馬漢明指出，肌少症患者日常生活上或遇到不同程度的困難，「例如行動緩慢、走路或爬樓梯乏力、不能負重和經常跌倒。除此之外，肌少症亦會增加骨折、代謝綜合症、心血管疾病、入住護理院舍、入住醫院和死亡的機率。」