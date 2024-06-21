每天約2人因乳癌喪命！營養師授「乳癌飲食秘訣」有力抗癌、防復發

根據2021年香港癌症資料統計中心統計指出，乳癌是香港女性癌症發生率之首，死亡數字第三名，2021年因乳癌死亡的女性共791人，平均每天約2人因乳癌而喪命。
HER2弱陽性乳癌 新一代藥物有助殺癌
嘉義大林慈濟醫院腫瘤中心副主任、一般外科林俊宏醫生分享，轉移性HER2陽性乳癌惡性高，HER2表現愈多的乳癌，疾病惡化更快速。傳統的HER2標靶藥物只專一毒殺有表現HER2陽性的癌細胞，隨著醫療進步，乳癌有新分型，HER2不再只有陽性與陰性，過去被分類為荷爾蒙陽性與三陰性乳癌的病友，都可能屬於「HER2弱陽性乳癌」，並可使用新一代ADC藥物，藉由「旁觀者效應」，一併毒殺鄰近沒有HER2強陽性表現的癌細胞，成為「轉移性HER2弱陽性乳癌」治療新曙光。
不過，林俊宏醫生補充，新一代ADC藥物常見的副作用包括噁心、疲累，少見但較嚴重的間質性肺炎等。後續還會有很多新藥出現，希望大家多堅持，不要輕易舉白旗放棄。
營養不良影響治療效果 乳癌化療飲食莫輕視
大林慈濟醫院營養師賴思吟指出，營養不良可能造成體重流失，而每種癌別有不同的體重流失率，文獻表示乳癌大約佔21%，當面臨這樣的狀況會影響患者抗癌效果，降低乳癌患者對化療耐受性。
賴思吟引用歐洲腸道靜脈營養學會—癌症患者營養指南指出，癌症治療的營養需求，需要有充足的熱量及較高的蛋白質，熱量為每天每公斤體重需要25至30大卡，蛋白質則為每天每公斤體重1.2至1.5克。此外，Omega-3脂肪酸(魚油)，適合惡病質前期、惡病質或癌症晚期患者的營養補充。若營養不良，以增加飲食攝取及給予口服營養品為營養介入建議。鼓勵運動合併營養支持，維持或增加運動量，有助保持肌肉量、身體機能與代謝。
預防乳癌復發 運動+飲食這樣吃
在預防復發的飲食策略方面，賴思吟建議病友，維持健康體重，積極鍛煉身體，每天最少進行30分鐘的中等強度運動，多吃全穀物、蔬菜、水果和豆類，限制快餐、紅肉和加工肉類、含糖飲料及飲酒，不要使用補充劑來預防癌症。可以參考211健康餐盤，以兩等份蔬菜、一等份蛋白質及一等份全穀類的比例來均衡飲食。
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