每天約2人因乳癌喪命！營養師授「乳癌飲食秘訣」有力抗癌、防復發

維持健康體重，積極鍛煉身體，每天至少進行30分鐘的中等強度運動，多吃全穀物、蔬菜、水果和豆類，限制速食、紅肉和加工肉類、含糖飲料及飲酒，不要使用補充劑來預防癌症。

根據2021年香港癌症資料統計中心統計指出，乳癌是香港女性癌症發生率之首，死亡數字第三名，2021年因乳癌死亡的女性共791人，平均每天約2人因乳癌而喪命。

HER2 弱陽性乳癌 新一代藥物有助殺癌

嘉義大林慈濟醫院腫瘤中心副主任、一般外科林俊宏醫生分享，轉移性HER2陽性乳癌惡性高，HER2表現愈多的乳癌，疾病惡化更快速。傳統的HER2標靶藥物只專一毒殺有表現HER2陽性的癌細胞，隨著醫療進步，乳癌有新分型，HER2不再只有陽性與陰性，過去被分類為荷爾蒙陽性與三陰性乳癌的病友，都可能屬於「HER2弱陽性乳癌」，並可使用新一代ADC藥物，藉由「旁觀者效應」，一併毒殺鄰近沒有HER2強陽性表現的癌細胞，成為「轉移性HER2弱陽性乳癌」治療新曙光。

不過，林俊宏醫生補充，新一代ADC藥物常見的副作用包括噁心、疲累，少見但較嚴重的間質性肺炎等。後續還會有很多新藥出現，希望大家多堅持，不要輕易舉白旗放棄。