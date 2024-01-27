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健康
2024-01-27 11:30:32

每日做5個伸展 找回良好身體姿勢(一)

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伸展

很多有做運動的人，也未必有伸展(拉筋)的習慣，沒有運動的人更甚。無論因為長時間勞動或者坐下工作，都會使部分肌肉長時間收緊，其拮抗肌卻拉長甚或無力，繼而影響身體姿勢，久而久之或有肩頸膊痛、腰痛等。要避免的話，不妨每天做5個伸展動作。今次先講解腓骨長肌、肩胛下肌及腹直肌的動作。

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腓骨長肌伸展

腓骨長肌是小腿外側一條長長的肌肉，長時間步行會容繃緊，扁平足者尤甚。利用椅子就可以伸展這肌肉。

  1. 先坐直在椅子上，翹起左腳，小腿平放於右大腿上，
  2. 右手捉住左腳腳掌，將腳掌屈起並拉近身體，至小腿外側有拉扯感
  3. 維持姿勢60至90秒。每天做2至3次。
腓骨長肌伸展

腓骨長肌伸展

肩胛下肌伸展

肩胛下肌負責肱骨內旋，長時間向前伸手工作也會令其繃緊；可是平時大多只會放鬆胸肌、胸小肌，而忽略了這一塊。

  1. 找來掃把等長棒，左手抓住上端並越過身體，置於上臂後方垂下。
  2. 右手抓住棒子下端，然後盡量擴開胸部。
  3. 右手可將棒子向前拉和向上提起，讓肱骨外旋並伸展肩胛下肌。
  4. 維持4560秒，換邊再做。每天做23次。
肩胛下肌伸展

肩胛下肌伸展

腹直肌伸展

一般來說人體正面的肌肉(anterior chain)常比背後的肌肉(posterior chian)為強，如果出現肌肉緊張的話，尤其腹直肌，將胸腔向下拉，會加劇姿勢問題，如寒背等。要放鬆腹直肌十分簡單。

  1. 找一個合適大小的瑜伽球，躺在上面。
  2. 慢慢將盆骨壓低，雙手舉過頭頂，至腹部有拉扯感。
  3. 維持動作4560秒，每天做23次。
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腹直肌伸展

腹直肌伸展

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