每日做5個伸展 找回良好身體姿勢(一)

很多有做運動的人，也未必有伸展(拉筋)的習慣，沒有運動的人更甚。無論因為長時間勞動或者坐下工作，都會使部分肌肉長時間收緊，其拮抗肌卻拉長甚或無力，繼而影響身體姿勢，久而久之或有肩頸膊痛、腰痛等。要避免的話，不妨每天做5個伸展動作。今次先講解腓骨長肌、肩胛下肌及腹直肌的動作。