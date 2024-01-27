每日做5個伸展 找回良好身體姿勢(一)

很多有做運動的人，也未必有伸展(拉筋)的習慣，沒有運動的人更甚。無論因為長時間勞動或者坐下工作，都會使部分肌肉長時間收緊，其拮抗肌卻拉長甚或無力，繼而影響身體姿勢，久而久之或有肩頸膊痛、腰痛等。要避免的話，不妨每天做5個伸展動作。今次先講解腓骨長肌、肩胛下肌及腹直肌的動作。
腓骨長肌伸展
腓骨長肌是小腿外側一條長長的肌肉，長時間步行會容繃緊，扁平足者尤甚。利用椅子就可以伸展這肌肉。
- 先坐直在椅子上，翹起左腳，小腿平放於右大腿上，。
- 右手捉住左腳腳掌，將腳掌屈起並拉近身體，至小腿外側有拉扯感。
- 維持姿勢60至90秒。每天做2至3次。
肩胛下肌伸展
肩胛下肌負責肱骨內旋，長時間向前伸手工作也會令其繃緊；可是平時大多只會放鬆胸肌、胸小肌，而忽略了這一塊。
- 找來掃把等長棒，左手抓住上端並越過身體，置於上臂後方垂下。
- 右手抓住棒子下端，然後盡量擴開胸部。
- 右手可將棒子向前拉和向上提起，讓肱骨外旋並伸展肩胛下肌。
- 維持45至60秒，換邊再做。每天做2至3次。
腹直肌伸展
一般來說人體正面的肌肉(anterior chain)常比背後的肌肉(posterior chian)為強，如果出現肌肉緊張的話，尤其腹直肌，將胸腔向下拉，會加劇姿勢問題，如寒背等。要放鬆腹直肌十分簡單。
- 找一個合適大小的瑜伽球，躺在上面。
- 慢慢將盆骨壓低，雙手舉過頭頂，至腹部有拉扯感。
- 維持動作45至60秒，每天做2至3次。