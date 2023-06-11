每晚火燒心痛不欲生！24小時動態酸鹼值監測揪出問題

40歲的金融業謝先生工作壓力大，經常半夜回家才進食，長期下來造成每晚「火燒心」，不僅併發乾咳無法入睡，導致隔日精神不濟、精神緊繃、易怒，甚至一度想輕生！中國醫藥大學附設醫院消化科醫師蕭望德為患者進行「動態酸鹼值監測」，調整服用制酸劑時間，以及改變晚餐內容、戒除宵夜，謝先生的火燒心症狀終於改善。 胃酸倒流三大類症狀 胃酸倒流是現代人常見疾病，盛行率由30年前不到一成的比例，到現在約三至四成的人口，病例激增的原因與現代人飲食習慣與生活緊張壓力有關。輕則影響注意力及工作效率，更甚者造成失眠、生活作息紊亂甚至無法工作，嚴重者甚至有輕生的念頭。 典型症狀：溢酸、火燒心、胸悶、胸痛。 其他症狀：打嗝、噁心、嘔吐、上腹部悶痛、吞嚥疼痛或吞嚥困難等。 食道外症狀：喉嚨痛、喉嚨異物感、耳朵痛、咳嗽、呼吸喘促等，都可能與胃酸倒流相關。 蕭望德表示，胃酸倒流的好發年齡，主要分布於50歲至59歲，以及剛步入社會的新鮮人這兩大類族群，女性罹患疾病的比率約男性高2倍。此疾病較少發生嚴重併發症，主要的影響是生活質素及工作效率。但是仍要注意有無「食道化生」及「分化不良」的細胞變化，有可能增加罹患食道癌的風險。

何謂「動態酸鹼值監測」？ 一般檢查胃部不適，通常以「上消化道內視鏡」(簡稱胃鏡)作為評估工具，就像是拿放大鏡看黏膜，評估黏膜細微的變化，食道黏膜有無受損、有無不良變化、發炎、感染或是長腫瘤，都可以經由胃鏡得到良好的診斷。 然而，臨床上約有六成病人在胃鏡底下無明顯黏膜的受損，使用藥物治療症狀仍無明顯改善，這時建議進一步使用其他的精密工具檢查「動態酸鹼值監測」及「高解析食道蠕動壓力檢測」，幫助提供病人更精準的評估，監測食道內的變化。藉著動態酸鹼值檢測，可以找到六成半胃酸倒流患者。