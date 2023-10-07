比人手快1,000倍 「AI辨識精子」輔助治療男性不育

不育影響了7%男性，讓許多夫妻備孕過程中倍感煎熬。現今有AI人工智能軟件可以識別嚴重不孕男性的精子，比訓練有素的胚胎學家眼睛快1,000倍。史蒂文瓦西萊斯庫(Steven Vasilescu)博士表示：「AI可以在人類看到之前，凸顯出潛在的可用精子」。團隊現在準備將此技術投入臨床試驗，「下一目標是真正的人體受孕」。 據《CNN》報道，瓦西萊斯庫是澳洲雪梨科技大學(UTS)生物醫學工程師暨醫療公司NeoGenix Biosciences創辦人，他率領團隊開發軟件，命名為「搜尋精子」(SpermSearch)，旨在幫助射精中沒有精子的男性，即10%的不育男性，這種情況稱為非阻塞性無精症(NOA)。

不育日益嚴重 人工辨識精子如大海撈針 精子數量在過去40年中減少了一半，導致不育的問題日益嚴重。男性生育能力下降的因素包括下列多種因素： 污染

吸煙

不良飲食

缺乏運動

壓力過大 無精症可分為兩大類：分別是「阻塞性無精症」(Obstructive azoospermia)與「非阻塞性無精症」(Nonobstructive azoospermia, NOA)。患有非阻塞性無精症的男性患者，通常會進行手術切除一小部分睾丸，送到實驗室，由胚胎學家拆解睾丸組織並放在顯微鏡下檢查，以人工方式搜尋健康精子，若發現任何有活力的精子，就可以將其提取並注射到卵子中 瓦西萊斯庫表示，此過程需要多名人力、耗費6至7小時，而且有人力疲勞和不準確的風險，當人力在顯微鏡下觀察時，看到的只是一團糟的細胞狀況，「裡面有血液和組織，總共有數百萬個細胞，但其中可能只有10個精子，宛如大海撈針」Vasilescu博士說。 相較之下，當精子樣本照片上傳到電腦時，SpermSearch可以在幾秒鐘內找到任何健康的精子。為了達到這個速度，瓦西萊斯庫和他的同事藉由向人工智能展示數千張此類圖像，來訓練人工智能識別這些複雜組織樣本中的精子。UTS生物醫學工程團隊發表研究論文表示，SpermSearch的速度比經驗豐富的胚胎學家快1,000倍。 不過，SpermSearch並非要取代胚胎學家，而是作為一種輔助工具。