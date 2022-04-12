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健康
2022-04-12 16:30:20

毛囊炎｜春夏潮濕易有毛囊炎 要慎選洗衣粉沐浴露

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毛囊炎

天氣潮濕容易造成毛囊發炎。

踏入春夏，天氣開始潮濕，汗水加上油脂分泌，在衣物過度摩擦下，有可能造成毛囊發炎，毛囊炎一旦惡化，更會演變成蜂窩性組織炎。要改善或預防毛囊炎，飲食上要留意，另外亦可補充合適的營養，包括含維他命B及花青素的食物。

 

毛囊發炎3大原因

毛囊炎分為3種，包括細菌性毛囊炎、黴菌性毛囊炎及假性毛囊炎，引起毛囊發炎主要有3個原因，第一個是個人體質，例如免疫力低、肥胖及容易流汗等；第二是衛生習慣，當皮膚未獲適當清潔、不適合的護膚品及使用不乾淨的剃刀及鬚刨等；第三為外在環境，例如衣服透氣功能差或到訪受細菌感染的游泳池等。

毛囊發炎3大原因 第一個是個人體質，例如免疫力低、肥胖及容易流汗等 第二是衛生習慣，當皮膚未獲適當清潔、不適合的護膚品及使用不乾淨的剃刀及鬚刨等. 第三為外在環境，例如衣服透氣功能差或到訪受細菌感染的游泳池等

預防毛囊炎小貼士

  1. 保持肌膚乾淨乾燥，避免處於高溫潮濕環境；
  2. 經常洗手，避免用手觸摸面部及背部等容易出汗的肌膚；
  3. 避用殺菌及抗炎的沐浴露及洗頭水；
  4. 慎選洗衣粉，避開香料、螢光劑等物質；
  5. 避免穿著貼身及不透氣的衣物，可選純棉衣物；
  6. 維持良好規律作息；
  7. 適時釋放壓力，保持心情愉快。
預防毛囊炎小貼士 保持肌膚乾淨乾燥，避免處於高溫潮濕環境 經常洗手，避免用手觸摸面部及背部等容易出汗的肌膚 避用殺菌及抗炎的沐浴露及洗頭水 慎選洗衣粉，避開香料、螢光劑等物質 避免穿著貼身及不透氣的衣物，可選純棉衣物 維持良好規律作息 適時釋放壓力，保持心情愉快
睡覺

維持良好規律作息亦可預防毛囊發炎。

少食油炸、燒烤食物

有皮膚科醫生提醒，飲食上應避免用油炸及燒烤等烹調方法，及減少食用過度辛辣刺激的食物，例如薑、葱、蒜及辣椒等。醫生指，可多用清淡的方式煮食，例如蒸、烚、炒等，另外亦可多補充含維他命AB1B2B6C及花青素等食物，都可以幫助預防毛囊炎。

如果懷疑自己感染毛囊炎，切忌隨便使用偏方或自行購買來歷不明的藥物，應盡早求醫，以免感染惡化。

洗手

經常洗手可預防毛囊炎。

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