毛囊炎｜春夏潮濕易有毛囊炎 要慎選洗衣粉沐浴露

踏入春夏，天氣開始潮濕，汗水加上油脂分泌，在衣物過度摩擦下，有可能造成毛囊發炎，毛囊炎一旦惡化，更會演變成蜂窩性組織炎。要改善或預防毛囊炎，飲食上要留意，另外亦可補充合適的營養，包括含維他命B及花青素的食物。
毛囊發炎3大原因
毛囊炎分為3種，包括細菌性毛囊炎、黴菌性毛囊炎及假性毛囊炎，引起毛囊發炎主要有3個原因，第一個是個人體質，例如免疫力低、肥胖及容易流汗等；第二是衛生習慣，當皮膚未獲適當清潔、不適合的護膚品及使用不乾淨的剃刀及鬚刨等；第三為外在環境，例如衣服透氣功能差或到訪受細菌感染的游泳池等。
預防毛囊炎小貼士
- 保持肌膚乾淨乾燥，避免處於高溫潮濕環境；
- 經常洗手，避免用手觸摸面部及背部等容易出汗的肌膚；
- 避用殺菌及抗炎的沐浴露及洗頭水；
- 慎選洗衣粉，避開香料、螢光劑等物質；
- 避免穿著貼身及不透氣的衣物，可選純棉衣物；
- 維持良好規律作息；
- 適時釋放壓力，保持心情愉快。
少食油炸、燒烤食物
有皮膚科醫生提醒，飲食上應避免用油炸及燒烤等烹調方法，及減少食用過度辛辣刺激的食物，例如薑、葱、蒜及辣椒等。醫生指，可多用清淡的方式煮食，例如蒸、烚、炒等，另外亦可多補充含維他命A、B1、B2、B6、C及花青素等食物，都可以幫助預防毛囊炎。
如果懷疑自己感染毛囊炎，切忌隨便使用偏方或自行購買來歷不明的藥物，應盡早求醫，以免感染惡化。