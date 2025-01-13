氣溫驟降街上人人感冒咳嗽？營養師教吃18種食物止咳增免疫力

感冒咳嗽吃甚麼才會好？近日氣溫驟降，容易造成呼吸道感染，街上的咳嗽聲亦此起彼落。有營養師指出，如果想避免感染可以從飲食上入手，他列出5大方法，有效降低呼吸道疾病風險及提升整體免疫力。

天氣冷易刺激呼吸道

營養師王證瑋在其facebook專頁上分享指，冬季的氣溫驟降容易刺激呼吸道，加上空氣品質不佳，使得呼吸系統、氣管及肺部的負擔加重，容易導致感冒、咳嗽，甚至使慢性病情加重。他表示，在寒冷的冬季中，保護呼吸道至為重要，他建議通過飲食補充必要的抗氧化營養素，再保持良好的生活習慣，就可以降低呼吸道疾病的風險，並增強整體免疫系統。