氣溫驟降街上人人感冒咳嗽？營養師教吃18種食物止咳增免疫力

感冒咳嗽吃甚麼才會好？近日氣溫驟降，容易造成呼吸道感染，街上的咳嗽聲亦此起彼落。有營養師指出，如果想避免感染可以從飲食上入手，他列出5大方法，有效降低呼吸道疾病風險及提升整體免疫力。
天氣冷易刺激呼吸道
營養師王證瑋在其facebook專頁上分享指，冬季的氣溫驟降容易刺激呼吸道，加上空氣品質不佳，使得呼吸系統、氣管及肺部的負擔加重，容易導致感冒、咳嗽，甚至使慢性病情加重。他表示，在寒冷的冬季中，保護呼吸道至為重要，他建議通過飲食補充必要的抗氧化營養素，再保持良好的生活習慣，就可以降低呼吸道疾病的風險，並增強整體免疫系統。
吃三文魚助止咳？18種食物增免疫力
營養師王證瑋建議進食以下有18款食物，有保養呼吸道及紓緩症狀的功效。
1. 提升免疫力的食物：不可忽視維他命C與E
- 富含維他命C的食物：如橙、奇異果、士多啤梨、各種綠葉蔬菜
功效：促進膠原蛋白的產生，修復受損的黏膜
- 富含維他命E的食物：堅果(如杏仁、核桃)、牛油果、植物油(如橄欖油、葵花籽油)
功效：具抗氧化特性，有助於呼吸道的發炎情況。
2. 促進肺部健康：攝取多酚與類胡蘿蔔素
- 多酚來源的食物：綠茶、紅茶、藍莓、提子
- 類胡蘿蔔素的來源：紅蘿蔔、南瓜、甜椒、番茄
功效：抗氧化劑能有效減少自由基對呼吸系統的損害，幫助維持肺部健康。
3. 減少黏膜乾燥：補充Omega-3脂肪酸
- Omega-3來源：深海魚(三文魚、鯖魚)、亞麻籽和核桃。
功效：有助於降低炎症，保護氣管黏膜，從而減少咳嗽和呼吸不適。
4. 增加水分攝取
- 每日建議飲水量為6至8杯(約1,500至2,000毫升)
功效：適量飲用溫水，有助於保持咽喉的濕潤，降低黏膜乾燥的風險。
5. 避免吸入冷空氣
- 外出時可佩戴圍巾或口罩，以避免冷風直接進入呼吸道。