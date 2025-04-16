水樽內壁「滑潺潺」可能已成細菌溫床！別只用冷水沖 「這樣洗」才乾淨

英國萊斯特大學臨床微生物學Primrose Freestone副教授指出，可引起人類感染的細菌不僅在37°C左右的溫度下旺盛生長，即使是在室溫下也能繁殖，因此水樽中的水在室溫下保存的時間愈長，孳生的細菌就愈多。

不少人每天都會用水樽喝水，但你多久清洗一次水樽呢？美國普渡大學食品安全專家Carl Behnke副教授曾在校園內調查路人的水樽清潔習慣，並研究水樽當中的細菌，結果顯示，有些人很少或是幾乎不清洗水樽，而這些水樽當中就充滿了肉眼看不到的細菌。 根據BBC報道，英國萊斯特大學臨床微生物學Primrose Freestone副教授指出，可引起人類感染的細菌在37°C左右的溫度下生長得較旺盛，但即使是在室溫，這些細菌也能繁殖，因此水樽中的水放置在室溫的時間愈長，孳生的細菌就愈多。新加坡一項研究也顯示，經過一天的使用後，水樽中的細菌數量可從每毫升約7.5萬迅速增長到100至200萬。

裝「這些飲料」讓水樽成細菌天堂 免疫力弱者易感染 Behnke副教授指出，人們的口腔通常有500到600種不同的細菌，雖然水樽中的部分細菌來自水本身，但大多數細菌其實是隨著每次喝水時，從口腔進入到水樽中。水樽被攜帶到辦公室、健身房等各個地方，會讓瓶子外面沾染許多微生物，也有機會進到水樽中；使用廁所後不好好洗手的人，他們的水樽甚至可能攜帶大腸桿菌等有害細菌。 此外，Freestone副教授表示，任何水以外的飲料，尤其是能夠為人體提供養分的飲料，同時也能滋養細菌，包括高蛋白飲或各種含糖飲料，都會讓水樽成為細菌和真菌的天堂。Behnke副教授的研究也發現，裝有茶、咖啡或果汁的水樽比只裝水的水樽受到的細菌污染更嚴重。 多數微生物對人體無害，但Freestone副教授提醒，免疫系統較弱的人可能因此受到感染。雖然大腸桿菌是人體腸道中的正常菌種，但有些大腸桿菌具有致病力，飲用被其污染的水會導致腹瀉和嘔吐。與他人共用水樽，也有可能是諾如病毒感染等疾病傳播的管道。

洗水樽要用「這溫度」熱水 記得 1 動作阻細菌孳生 定期以正確的方式清潔水樽，是確保在喝水的同時不會攝入有害細菌的方法。「生物膜」，也就是水樽內壁摸起來黏黏滑滑的物質，可為細菌的繁殖提供絕佳的環境。Freestone副教授強調，僅冷水沖洗水樽無法將生物膜完全去​​除，要超過60°C的熱水清洗水樽，才能殺死大多數病原體。 Freestone副教授也為大家列出清洗水樽的正確步驟：使用洗潔精清洗水樽，再將水樽放置10分鐘，然後用熱水沖洗乾淨。因為微生物喜歡潮濕的環境，要記得將水樽晾乾，避免細菌孳生。他提醒，每次使用水樽後，都應該用上述方式清洗，不然至少一周內也要洗幾次，千萬不要等有異味再洗。當水樽開始出現異味時，就應該更換新水樽，不要再勉強使用。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】