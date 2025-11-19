熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 高市早苗 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-11-19 07:00:00

水腫不是肥 恐是心臟出事 營養師揭8類水腫是警號

分享：

水腫不是肥 恐是心臟出事 營養師揭8類水腫是警號

身體出現水腫代表變肥？有營養師指出，其中水腫問題有可能是身體發出的健康警號，暗示著身體出現問題，當中包括心臟或肝腎等出現問題。營養師表示，要小心8種常見水腫類型，有可能是代表著不同的身體警訊，另外，如果是身體的普通水腫，亦推介有一日三餐的餐單有助改善水腫問題。

8類常見水腫類型

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，腿部經常會出現水腫，令人走路時容易痠痛，不過，腿水腫也是常見的求救訊號之一，有可能是身體的循環變差或缺乏運動，甚至是身體失衡所致。高敏敏強調，水腫問題不是單一的原因造成，其實可能隱藏著多種健康問題。以下是幾種常見的水腫類型：

1. 週期型水腫

  • 原因：荷爾蒙變化或不規律生活作息。
  • 表現：全身腫脹伴隨沉重感，經期前後或熬夜尤其明顯。

2. 心臟型水腫

  • 原因：心臟無力，血液回流不良，水分容易滯留在下半身。
  • 表現：下肢腫脹，晚上情況更明顯。

3. 肝臟型水腫

  • 原因：肝功能異常，蛋白質合成不足。
  • 表現：腹水、腳踝腫脹，伴隨疲倦或黃疸。

4. 血管型水腫

  • 急性：下肢突然紅腫、疼痛(血栓)。
  • 慢性：靜脈曲張，皮膚暗沉。
  • 長期血液循環不良要小心皮膚潰瘍。

5. 淋巴型水腫

  • 原因：手術後、腫瘤壓迫或先天性異常。
  • 表現：單側肢體腫脹，偏硬，不易消退，伴隨消化慢與免疫力下降。

6. 甲狀腺型水腫

  • 原因：甲狀腺功能低下，導致「黏液性水腫」。
  • 表現：常見於臉部、眼皮和小腿前側，腫脹較硬。

7. 腎臟型水腫

  • 原因：腎功能異常導致尿蛋白流失。
  • 表現：腫脹在眼皮、臉部和下肢，早晨特別明顯。

8. 脂肪型水腫

  • 原因：脂肪細胞異常堆積。
  • 表現：下肢腫脹、痠痛、壓痛感，易與肥胖混淆。
adblk5
水腫原因及解決方法（am730製圖） 水腫原因及解決方法，小腿／腳（am730製圖） 水腫原因及解決方法，小腿／腳（am730製圖） 水腫原因及解決方法，眼（am730製圖） 水腫原因及解決方法，眼（am730製圖） 水腫原因及解決方法，臉（am730製圖） 水腫原因及解決方法，淋巴（am730製圖） 水腫原因及解決方法，淋巴（am730製圖）

改善水腫餐單

營養師高敏敏建議，如果想改善水腫，重要的是選擇適合的食物，以穩定體液平衡及促進代謝，包括鉀、維他命B6、優質蛋白、非精緻澱粉、好脂肪，她推介3餐如下：

早餐

  • 高鉀蔬果 + 膳食纖維
  • 例子：香蕉、奇異果、菠菜
  • 功效：有助於利尿代謝，穩定血糖。
  • 注意：腎臟型水腫需限制鉀攝取。

 午餐

  • 優質蛋白 + 少鹽飲食
  • 例子：魚肉、雞胸肉、黃豆製品
  • 功效：減輕水腫，穩定血壓，維持循環。
  • 注意：肝臟型水腫要注意總蛋白攝取不足、腎臟型水腫則需避免高蛋白過量。

 晚餐

  • 低鈉飲食 + 維他命B6
  • 例子：蛋、堅果、深綠蔬菜
  • 功效：有助於促進利尿效果。
  • 注意：心臟型水腫建議控制水分總攝取量。


營養師高敏敏提醒，水腫不只是外觀的問題，而是身體的健康警訊。如果出現持續單側腫脹、泡泡尿、呼吸不順或全身浮腫的情況，建議儘早就醫檢查心臟、肝臟和腎臟功能。通過正確的飲食與早期治療，你可以重新獲得健康與輕盈的感覺。
 

追蹤am730 Google News