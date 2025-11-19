水腫不是肥 恐是心臟出事 營養師揭8類水腫是警號

身體出現水腫代表變肥？有營養師指出，其中水腫問題有可能是身體發出的健康警號，暗示著身體出現問題，當中包括心臟或肝腎等出現問題。營養師表示，要小心8種常見水腫類型，有可能是代表著不同的身體警訊，另外，如果是身體的普通水腫，亦推介有一日三餐的餐單有助改善水腫問題。

8類常見水腫類型 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，腿部經常會出現水腫，令人走路時容易痠痛，不過，腿水腫也是常見的求救訊號之一，有可能是身體的循環變差或缺乏運動，甚至是身體失衡所致。高敏敏強調，水腫問題不是單一的原因造成，其實可能隱藏著多種健康問題。以下是幾種常見的水腫類型： 1. 週期型水腫 原因：荷爾蒙變化或不規律生活作息。

表現：全身腫脹伴隨沉重感，經期前後或熬夜尤其明顯。 2. 心臟型水腫 原因：心臟無力，血液回流不良，水分容易滯留在下半身。

表現：下肢腫脹，晚上情況更明顯。 3. 肝臟型水腫 原因：肝功能異常，蛋白質合成不足。

表現：腹水、腳踝腫脹，伴隨疲倦或黃疸。 4. 血管型水腫 急性：下肢突然紅腫、疼痛(血栓)。

慢性：靜脈曲張，皮膚暗沉。

長期血液循環不良要小心皮膚潰瘍。 5. 淋巴型水腫 原因：手術後、腫瘤壓迫或先天性異常。

表現：單側肢體腫脹，偏硬，不易消退，伴隨消化慢與免疫力下降。 6. 甲狀腺型水腫 原因：甲狀腺功能低下，導致「黏液性水腫」。

表現：常見於臉部、眼皮和小腿前側，腫脹較硬。 7. 腎臟型水腫 原因：腎功能異常導致尿蛋白流失。

表現：腫脹在眼皮、臉部和下肢，早晨特別明顯。 8. 脂肪型水腫 原因：脂肪細胞異常堆積。

表現：下肢腫脹、痠痛、壓痛感，易與肥胖混淆。