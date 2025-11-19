水腫不是肥 恐是心臟出事 營養師揭8類水腫是警號

身體出現水腫代表變肥？有營養師指出，其中水腫問題有可能是身體發出的健康警號，暗示著身體出現問題，當中包括心臟或肝腎等出現問題。營養師表示，要小心8種常見水腫類型，有可能是代表著不同的身體警訊，另外，如果是身體的普通水腫，亦推介有一日三餐的餐單有助改善水腫問題。
8類常見水腫類型
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，腿部經常會出現水腫，令人走路時容易痠痛，不過，腿水腫也是常見的求救訊號之一，有可能是身體的循環變差或缺乏運動，甚至是身體失衡所致。高敏敏強調，水腫問題不是單一的原因造成，其實可能隱藏著多種健康問題。以下是幾種常見的水腫類型：
1. 週期型水腫
- 原因：荷爾蒙變化或不規律生活作息。
- 表現：全身腫脹伴隨沉重感，經期前後或熬夜尤其明顯。
2. 心臟型水腫
- 原因：心臟無力，血液回流不良，水分容易滯留在下半身。
- 表現：下肢腫脹，晚上情況更明顯。
3. 肝臟型水腫
- 原因：肝功能異常，蛋白質合成不足。
- 表現：腹水、腳踝腫脹，伴隨疲倦或黃疸。
4. 血管型水腫
- 急性：下肢突然紅腫、疼痛(血栓)。
- 慢性：靜脈曲張，皮膚暗沉。
- 長期血液循環不良要小心皮膚潰瘍。
5. 淋巴型水腫
- 原因：手術後、腫瘤壓迫或先天性異常。
- 表現：單側肢體腫脹，偏硬，不易消退，伴隨消化慢與免疫力下降。
6. 甲狀腺型水腫
- 原因：甲狀腺功能低下，導致「黏液性水腫」。
- 表現：常見於臉部、眼皮和小腿前側，腫脹較硬。
7. 腎臟型水腫
- 原因：腎功能異常導致尿蛋白流失。
- 表現：腫脹在眼皮、臉部和下肢，早晨特別明顯。
8. 脂肪型水腫
- 原因：脂肪細胞異常堆積。
- 表現：下肢腫脹、痠痛、壓痛感，易與肥胖混淆。
改善水腫餐單
營養師高敏敏建議，如果想改善水腫，重要的是選擇適合的食物，以穩定體液平衡及促進代謝，包括鉀、維他命B6、優質蛋白、非精緻澱粉、好脂肪，她推介3餐如下：
早餐
- 高鉀蔬果 + 膳食纖維
- 例子：香蕉、奇異果、菠菜
- 功效：有助於利尿代謝，穩定血糖。
- 注意：腎臟型水腫需限制鉀攝取。
午餐
- 優質蛋白 + 少鹽飲食
- 例子：魚肉、雞胸肉、黃豆製品
- 功效：減輕水腫，穩定血壓，維持循環。
- 注意：肝臟型水腫要注意總蛋白攝取不足、腎臟型水腫則需避免高蛋白過量。
晚餐
- 低鈉飲食 + 維他命B6
- 例子：蛋、堅果、深綠蔬菜
- 功效：有助於促進利尿效果。
- 注意：心臟型水腫建議控制水分總攝取量。
營養師高敏敏提醒，水腫不只是外觀的問題，而是身體的健康警訊。如果出現持續單側腫脹、泡泡尿、呼吸不順或全身浮腫的情況，建議儘早就醫檢查心臟、肝臟和腎臟功能。通過正確的飲食與早期治療，你可以重新獲得健康與輕盈的感覺。