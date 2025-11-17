水腫因為飲水太多？覺得自己唔係肥係水腫？醫生教你點分！

有些人照鏡子時，發現身形變得有點豐腴，可能會懷疑自己「不是胖，只是水腫」，也常有人說「水腫是因為水喝太多」。對此，敏盛醫院微創手術中心執行長陳榮堅醫生指出，要看是「脂肪型肥胖」還是「水腫型肥胖」，可以看脂肪偏緊實還是摸起來軟軟的來判斷；且水腫的真正原因並非喝太多水，而是「循環與代謝功能變差」所導致，他也針對這兩點一一深入說明。

水腫不是體內水分多！醫：關鍵在循環與代謝 陳榮堅醫生表示，許多人對「水腫」的認知有迷思，以為是自己喝太多水導致，想靠吃利尿劑把水分排出，甚至坊間有些減肥藥的成分就含有利尿劑，都是不健康的減重方式。水腫並非體內水分過多，而是因為身體循環不良、代謝效率下降，造成循環變差、進而產生水腫的常見因素包括脂肪過多、缺乏運動及飲食鈉含量過高。 那麼，如何分辨自己是「肥胖」還是「水腫」呢？陳榮堅醫生說，前者的脂肪非常紮實；後者因為脂肪含水分較多，摸起來相對鬆軟，改善水腫後，體形往往會明顯有變化。此外，也能透過以下簡易方法初步判斷是否有水腫現象： 利用 InBody 等設備測量身體組成分析。

用手指按壓皮膚，觀察回彈時間，若回彈慢，水腫情況可能較嚴重。

比較早晚體形差異，容易水腫的人，到晚上較容易感覺腿浮腫。