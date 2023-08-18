水腫｜水腫原因及解決方法大全！為什麼會水腫？常見腳腫、面腫可以咁處理

甚麼是水腫（Edema）？

水腫（Edema）是臨床的症狀，由於身體組織中異常積累過多的液體而引起，而且浮腫久久不退﹔水腫最常出現在腳、腳踝和腿部，也有機會出現於手和面部等位置。

一般來說，導致水腫的原因可能是因為日常生活習慣、體質、長途飛行、病理性腫脹、傷口、藥物副作用及懷孕等原因，接下來的部分會再跟大家詳細探討。