水腫｜水腫原因及解決方法大全！為什麼會水腫？常見腳腫、面腫可以咁處理

水腫英文為edema，造成水腫的原因有很多。多喝水就會造成水腫嗎？水腫與腎臟問題有關？今次Bowtie團隊整合了關於水腫的資訊，並附上解決水腫的方法！
甚麼是水腫（Edema）？
水腫（Edema）是臨床的症狀，由於身體組織中異常積累過多的液體而引起，而且浮腫久久不退﹔水腫最常出現在腳、腳踝和腿部，也有機會出現於手和面部等位置。
一般來說，導致水腫的原因可能是因為日常生活習慣、體質、長途飛行、病理性腫脹、傷口、藥物副作用及懷孕等原因，接下來的部分會再跟大家詳細探討。
水腫症狀
水腫症狀就是身體局部出現腫脹，患處可能出現在身體的任何部位，而腫脹的症狀包括：
- 身體的某個部位比之前看上去要腫大
- 腫脹部位失去彈性，壓下去後恢復緩慢
- 體重增加
- 腫脹部位看起來有拉伸感或緊繃，皮膚有光澤
- 患處有輕微疼痛或酸痛感
- 四肢不靈活
要分辨自己是胖還是水腫，只要按壓皮膚，並觀察凹陷的位置是否馬上回彈。如果皮膚立即回彈，就表示非水腫；若皮膚凹陷的位置沒有馬上回復，那就是水腫了。
不同種類水腫原因及解決方法
大多數水腫都是良性，只要能排出體內多餘的液體，水腫就會消退，亦有些水腫情況是由自身身體狀況所引起，就應該密切注意：
小腿／腳
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眼
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臉
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淋巴
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月經、懷孕、產後女士較易水腫
正在經歷月經、懷孕、生產過後的女士，亦容易出現水腫的情況：
月經水腫原因
身體會受體內荷爾蒙影響，體內黃體酮處於高水平程度時，令身體看上去顯得浮腫。
懷孕水腫原因
懷孕時雌激素會急速上升，身體的儲水能力隨之增加。多吸收的水份會分佈於身體每一部位，當水分聚積到某一程度，就會出現水腫
產後水腫原因
分成病理性水腫與生理性水腫：
- 病理性水腫：包括有妊娠毒血症、妊娠糖尿病、妊娠高血壓、妊娠腎臟病等
- 生理性水腫：生產時用力推進使水分往周邊（如四肢及臉部）推送、產婦飲食營養不均，造成血液中的白蛋白含量不足，血液中膠體蛋白含量過低，滲透壓不足，水分就容易從血管跑到身體組織內；或是坐月子中飲食過鹹、口味過重造成水分滯留等
水腫解決方法
不應久坐或久站，坐／站太久就應不時轉換姿勢，定時伸展腿部：
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