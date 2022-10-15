沉迷賭博｜賭一鋪難忍手？小心「賭博成癮」

隨著腦科學的進展，「沉迷賭博」在近年被重新定義為成癮疾病的一種，臨床上也有愈來愈多患者求助。醫師建議，民眾可透過醫療評估賭博成癮程度，若有需要可進一步尋求專業協助、評估及治療，避免嚴重危害身心與生活。
「賭博成癮」者停止賭博 易現焦慮、易怒症狀
臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主治醫師劉書瑋指出，目前常見賭博包括賭場中的賭博及彩票，以及線上賭博，從事高風險投資在某些情況下也被視為賭博行為。
在賭博成癮的病患身上，會發現他們對賭博產生耐受性，也就是會隨著投入賭博時間愈久，得需要投注更多時間及金錢在賭博上，才會出現對賭博的興奮和刺激感；也發現他們在停止賭博時，會出現焦慮、易怒等類似物質成癮戒斷的症狀。以上發現都和其他物質成癮障礙症的病患表現很類似。
多與其他精神病共同治療 女性更顯抑鬱
在流行病學研究顯示，可以知道大部分有賭博過的人，都不會罹患賭博成癮，終身盛行率(一生當中至少罹患過一次的人數比率)約在0.4至0.6個百分比，然而研究也發現，有賭博成癮的病患，在現今醫療當中往往被忽略且沒有治療，一方面是因為賭博成癮，大多都和其他精神疾病一同出現，而臨床工作者大多著力於其他精神疾病的治療，但賭博成癮的症狀不一定會透過常規治療而有所改善。
在性別比例上都是男多於女，但近年來女性患者有增加趨勢，且女性常常伴隨更多的抑鬱、焦慮症狀，不可不審慎評估並早期發現。
賭博成癮臨床評估 提供藥物及心理治療
賭博成癮臨床評估工具，可用以篩檢問題性賭博行為或賭博成癮，並藉此了解是否需要進一步尋求專業協助、評估及治療。劉書瑋表示，這幾年成癮防治科針對賭博成癮評估及治療，已逐漸成形。求診病患在完成賭博成癮評估後，會視評估結果及病患需求，提供合理藥物治療及安排個別或團體心理治療。