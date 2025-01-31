治未病 5款茶飲助你安然度過流感高峰期

農曆新年前後是流感等上呼吸道疾病的高峰期，尤其是慢性病患、長者及嬰幼兒，染病後最容易出現嚴重併發症。除了接種疫苗增加保護之外，適量的運動及充足的休息都十分重要，而飲用一些中藥花草茶更可作為日常防病的輔助手段，透過提升免疫力對抗病毒病菌侵襲。

花草茶擋病邪

中醫認為疾病的發生，與人體的正氣虛弱有關，所以保持正氣充盈是防病的基礎，而花草茶便可作為日常養生的一部分，選擇一些具有補充正氣、疏風散寒、滋陰潤燥等功能的花草茶，便可以幫助提升抵抗力阻擋病邪。以下5種花草茶便十分適合冬天飲用：

金銀花菊花茶

適合容易感冒、咽喉不適的人，有清熱解毒、抗炎抗病毒等功效。

做法：金銀花10克、菊花5克、甘草3克。將所有材料以熱水沖泡5分鐘即可飲用。

黃耆枸杞茶

適合氣虛、體力不足的人，可幫助補氣養血，提升免疫力。

做法：黃耆10克、枸杞10克、紅棗3粒。材料洗淨後落水，煮滾後轉小火煮15分鐘便可飲用。