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健康
2023-09-20 16:30:00

治療不育｜不育原因是甚麼？家計會輔助生育收費幾多？有甚麼方法人工受孕？

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家計會輔助生育收費幾多？人工受孕方法？事前有何準備？

家計會輔助生育收費幾多？人工受孕方法？事前有何準備？

香港人工作壓力大，加上普遍遲婚，有時想生個BB都唔係話生就生，數據指大約每六對夫婦就有一對不育。家計會便提供「生育指導」服務，幫助有需要夫婦診斷難孕原因，同時亦有人工受孕治療，增加懷孕機率。

何謂不育？男女都有機會不育嗎？

如夫婦有定期及正常性生活，而且連續12個月沒有避孕，而仍然未能懷孕，醫學上便可定義為不育。男女都有機會不育，雙方都有可能出現問題，亦有部分個案原因不明，所以當夫婦接受不育評估時，都需要一同參與。

。男女都有機會不育，雙方都有可能出現問題，亦有部分個案原因不明，所以當夫婦接受不育評估時，都需要一同參與。 (《未來媽媽》劇照)

。男女都有機會不育，雙方都有可能出現問題，亦有部分個案原因不明，所以當夫婦接受不育評估時，都需要一同參與。 (《未來媽媽》劇照)

女性不育7大原因

 

女性不育7大原因（am730製圖） 女性不育7大原因（am730製圖） 女性不育7大原因（am730製圖） 女性不育7大原因（am730製圖） 女性不育7大原因（am730製圖） 女性不育7大原因（am730製圖） 女性不育7大原因（am730製圖） 女性不育7大原因（am730製圖）

男性不育7大原因

 

男性不育7大原因（am730製圖） 男性不育7大原因︰精子數量不足（am730製圖） 男性不育7大原因︰精子活動力弱（am730製圖） 男性不育7大原因︰精子形態異常（am730製圖） 男性不育7大原因︰輸精管閉塞 先天無輸精管（am730製圖） 男性不育7大原因︰睾丸出現問題（am730製圖） 男性不育7大原因︰精囊靜脈曲張（am730製圖） 男性不育7大原因︰射精及勃起功能障礙（am730製圖）

隨年齡增長，女性卵子的質素和數量都會下降，男性精子活動能力會減慢，形態變得異常，影響生育，亦減低生殖科技治療的成功率。

男女

男女雙方都有可能不育，也有部分不育個案原因不明。

有甚麼人工受孕方法？

坊間主要有子宮內腔精液注射(IUI)及體外受精胚胎移植(試管嬰兒、IVF)兩種人工受孕方法。不過家計會只提供IUI治療，希望接受IVF治療的夫婦需另覓途徑。

人工受孕方法：子宮內腔精液注射（am730製圖） 人工受孕方法：體外受精胚胎移植（am730製圖）

人工受孕收費如何？

家計會收費會逐項分開計算，刺激排卵藥物每劑$15$450不等；精液離心洗滌每次$1,300；夫精人工受孕每次$3,000，即過程約$5,000以下，不過未包括診金、事前評估、輔導、檢查和化驗費用。而對比私家生殖醫學中心完整一次療程約$10,000$12,000較為便宜。另外，若採用體外受精胚胎移植方法，私家生殖醫學中心每次收費約$80,000$150,000之間。

接受治療前的身心準備？

接受治療前，夫婦應調節性生活、學習掌握排卵期、保持身心健康、做好心理準備，定下預算。

人工受孕：接受治療前的身心準備（am730製圖） 人工受孕：接受治療前的身心準備（am730製圖） 人工受孕：接受治療前的身心準備（am730製圖） 人工受孕：接受治療前的身心準備（am730製圖） 人工受孕：接受治療前的身心準備（am730製圖） 人工受孕：接受治療前的身心準備（am730製圖）
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