治療脊柱側彎 物理治療師示範4個動作達到「3D穩定」

青少年時期身高快速增長，可能造成脊柱側彎角度急劇的惡化，需要及早透過運動來介入。台灣運動醫學學會副秘書長林杏青與物理治療師王柏昇表示，即使是成年人骨骼發育已經完成，仍然可以透過矯正運動搭配徒手治療，改善脊柱側彎與疼痛。透過4個動作，讓脊椎回到正中位並維持核心，就像將彎曲的繩子拉緊，繩子自然就會變直。 男女孩發生脊柱側彎時間點不同 脊柱側彎是骨骼成長發育伴隨的疾病，身高的快速增長，有可能造成側彎角度急劇的惡化。一般來說在女生初經的前2年會開始進入快速生長期，到初經來的前半年是生長高峰，而男生則可以透過詢問是否長喉結變聲來判斷。此時惡化的風險最高，就需要及早透過運動來介入，如果本身側彎角度就大於20度，則需搭配背架治療輔助。

即使是成年人骨骼發育已經完成，相對來說角度不會有太大的變化，但即使如此仍然可以透過矯正運動搭配徒手治療，改善因為脊柱側彎造成兩邊肌肉張力的不對稱，減少出現疼痛的機率，甚至在角度無法大幅度改善的情況下，讓身體外觀趨於對稱，不至於因為外觀而影響患者的社交生活甚至是心理狀態。 大多數脊柱側彎是不明原因產生，也有的與遺傳相關，少數則伴隨神經肌肉疾病一起發生。隨著年齡增長，脊柱側彎可能愈變愈嚴重，因此如果家長懷疑脊柱側彎，應及早求醫檢查安排治療。 求醫時醫生可以協助排除其他伴隨的神經肌肉疾病、透過完整的影像檢查確認脊椎三維曲度，並透過影像判斷成長潛力來安排適合的治療方式，包含除了接受治療性運動外，是否需要使用背架、需要開刀的風險高不高，多久跟進等等。雖然研究顯示多數輕微側彎應該與背痛無關，但角度非常嚴重的脊柱側彎還是有可能有關。而縱使不影響疼痛，側彎也還是有可能因為影響外觀而造成青少年發展上的問題，因此應積極治療。

不同於背架被動控制 物理治療主動運動 6 大理念 脊柱側彎的運動治療有很多面向，有些人是想要改善側彎的角度，有些人是想要改善頻繁出現的腰痠背痛，有些人則是單純的想要改善外觀，不論是哪一種原因，都需要從運動開始，其中Physiotherapeutic Scoliosis-Specific Exercise (PSSE)脊柱側彎特定性物理治療運動，能有效治療側彎與預防惡化，且隨著時代的演進也有愈來愈多的文獻支持PSSE的療效，不同於背架的被動控制，PSSE強調患者主動的運動，透過自身肌肉控制讓身體回到正中，並提升自我本體感覺達到3D狀態下的穩定。 現今有許多針對側彎的矯正訓練例如：義大利SEAS、德國Schroth Method、波蘭DoboMed，英國Side Shift、法國的Lyon以及巴塞隆納BSPTS，每個學派有不同的特色跟著重的部位，但治療理念可以歸納出以下幾項： 脊椎的正中位以及核心穩定；

3D 呼吸擴張；

個案的主動參與及衛教；

提升自我對側彎的感知；

筋膜組織放鬆；

功能性動作的訓練。

該做甚麼運動？ 脊柱側彎在臨床上有很多種的表現方式，包含胸椎向左還是向右、是單一的C形曲線還是S形曲線、椎體是否有旋轉等因素，執行運動時都會有所差異，因此若是要執行特定矯正運動，建議要找專業的物理治療師評估過後，再來執行會比較安全。 以下介紹幾種讓脊椎回到正中位並維持核心的運動，簡易的說，運動的概念是要讓身體維持在正中位，並且做出上下延伸拉長，就像彎曲的繩子從兩端往相反方向拉緊，繩子自然就會變直。 動作一 步驟一：下腹部收緊，控制地使骨盆往下轉動，此時一節節延展脊柱讓背部下凹，頸部維持放鬆。 步驟二：下腹部收緊，將頭部往肚子方向彎，盡量使下巴貼到身體，感受頸部肌肉緩緩拉伸，同時帶動脊椎一節節拱起來。 重複上述步驟，以平緩的步驟規律交替約5至10次。

動作二 起始動作坐在地上雙腳微開，感覺坐骨與頭頂成一直線，想像肚子放了一顆球，將身體慢慢的往前彎，感覺後方的脊椎一節一節的打開，若是後腿的柔軟度不足，可以將膝蓋微微彎曲。

動作三 面向牆壁雙腳張開，注意膝蓋與腳尖為同一個方向，避免膝蓋過度內轉，雙手舉高放在牆壁上感受頭頂往正上方延伸出去，可在頭上放置毛巾卷給予本體感覺，想像把毛巾往上頂，同時骨盆往椅子的方向延伸。