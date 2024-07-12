注意力度位置 亂用按摩槍或傷神經

打工仔長期久坐不動，容易有肩頸和腰背問題。不少人在出現腰痠背痛時會用按摩槍，促進血液循環及放鬆肌肉。註冊物理治療師Chloe Mo提醒，使用按摩槍時要注意力度及避免用在頭頸位置，以免打傷附近的肌肉和神經。

久坐不動引痛症

每日工作8至9小時，很難保證每一刻都坐得好，Chloe指，不少人在用電腦時很容易頭向前傾，長遠會導致胸鎖乳突肌及斜方肌繃緊，「如果這兩組肌肉長期維持同一姿勢，肌肉就開始勞損、肌肉繃緊變硬，除了因此出現頸痛，更會引起頭痛、額頭痛、眼眶痛等，在辦公室非常常見。這種痛症其實是胸鎖乳突肌及斜方肌引起的延伸問題。」

姿勢或體態不好也是打工仔常見的問題，Chloe解釋，筋膜結締組織，用以連接是肌肉，形成人體架構，有筋膜我們才可以維持良好漂亮的姿勢。但是筋膜會隨著我們長時間的姿勢而定型，如果我們在日常生活維持圓肩、寒背、頸前傾等錯誤姿勢，除了影響外觀，也會導致胸肌及背肌等變得繃緊，隨時出現更多痛症。

另外，如果平時久坐不動，也會令下背的筋膜及肌肉變得僵硬，失去彈性，Chloe形容，肌肉好像毛巾一樣，適時伸展好像扭毛巾，可將肌肉的廢物帶走，重新注入血液及養分，為肌肉保持彈性。惟長期坐著，就會令乳酸積聚，肌肉繃緊，出現下腰痛甚至椎間盤突出的情況。