注意力度位置 亂用按摩槍或傷神經

打工仔長期久坐不動，容易有肩頸和腰背問題。不少人在出現腰痠背痛時會用按摩槍，促進血液循環及放鬆肌肉。註冊物理治療師Chloe Mo提醒，使用按摩槍時要注意力度及避免用在頭頸位置，以免打傷附近的肌肉和神經。
久坐不動引痛症
每日工作8至9小時，很難保證每一刻都坐得好，Chloe指，不少人在用電腦時很容易頭向前傾，長遠會導致胸鎖乳突肌及斜方肌繃緊，「如果這兩組肌肉長期維持同一姿勢，肌肉就開始勞損、肌肉繃緊變硬，除了因此出現頸痛，更會引起頭痛、額頭痛、眼眶痛等，在辦公室非常常見。這種痛症其實是胸鎖乳突肌及斜方肌引起的延伸問題。」
姿勢或體態不好也是打工仔常見的問題，Chloe解釋，筋膜結締組織，用以連接是肌肉，形成人體架構，有筋膜我們才可以維持良好漂亮的姿勢。但是筋膜會隨著我們長時間的姿勢而定型，如果我們在日常生活維持圓肩、寒背、頸前傾等錯誤姿勢，除了影響外觀，也會導致胸肌及背肌等變得繃緊，隨時出現更多痛症。
另外，如果平時久坐不動，也會令下背的筋膜及肌肉變得僵硬，失去彈性，Chloe形容，肌肉好像毛巾一樣，適時伸展好像扭毛巾，可將肌肉的廢物帶走，重新注入血液及養分，為肌肉保持彈性。惟長期坐著，就會令乳酸積聚，肌肉繃緊，出現下腰痛甚至椎間盤突出的情況。
日按5至10分鐘
按摩槍可以透過振動及壓力，幫助肌肉放鬆、修復及促進血液循環，建議用在肩膀、大腿、下腰等大肌肉上，每天持續按摩約5至10分鐘就有功效。打工仔容易有肩頸頭痛等問題，但是頸很接近頸椎的神經線及頸動脈，使用按摩槍時可能會打傷附近的肌肉和神經，導致手出現麻痺，甚至引起中風，故應避免在頭頸位置使用。另外按摩槍亦不能直接打在關節處，因為關節表面沒有肌肉保護，或誤傷骨頭或韌帶，引起發炎。
無改善應求醫
使用按摩槍時建議由輕力開始，「我們一般推薦的強度就是一個舒服、能接受的痠痛，不同部位的承受能力不同，例如臀部的肌肉力度可以強一點，手臂或小腿肌相對較薄，可以不用太大力。不過由於每個按摩槍的力度不同，每個人的接受程度也不同，很難有一定的標準。」
Chloe強調，處理痛症一定要先找到問題根源，再對症下藥，按摩槍只是協助身體局部放鬆的工具，建議先簡單調節姿勢，但如果痛症持續，就應考慮尋求專業人士協助。
按摩槍使用貼士
‧因應受力程度選擇力度；
‧避免選擇過重的按摩槍；
‧按不同肌肉選擇合適按摩頭，例如臀部選大圓頭或平頭；小腿選尖頭等。