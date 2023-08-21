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健康
2023-08-21 15:30:05

洗牙｜每半年至一年就要洗一次牙！定期洗牙有咩好處？附3個洗牙後注意事項

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洗牙｜每半年至一年就要洗一次牙！定期洗牙有咩好處？附3個洗牙後注意事項

牙醫建議每半年至一年就要洗一次牙。

結石刮除術

洗牙的學名是結石刮除術，牙醫會透過牙科工具或超聲波洗牙機將牙齒表面的牙石、牙漬擊碎，再將碎石、菌斑沖刷下來去除附在牙齒表面上的牙石，再磨光牙面，令牙齒回復乾淨和平滑。一般洗牙約需40分鐘，但如果牙石問題嚴重，就可能需要一小時。

洗牙｜每半年至一年就要洗一次牙！定期洗牙有咩好處？附3個洗牙後注意事項

洗牙的學名是結石刮除術。

定期洗牙的好處

  • 預防牙齦疾病
  • 檢查牙齒狀況
  • 緩口腔疾病
  • 保持口腔健康

 

洗牙｜每半年至一年就要洗一次牙！定期洗牙有咩好處？附3個洗牙後注意事項

洗牙後要注意幾點！

洗牙後的注意事項

1. 牙齦出血

洗牙後牙齦可能會有出血的情況，尤其是牙周病患者，會隨時間慢慢減少，不用過份擔心，但洗牙後應避免過度清潔，例如頻繁使用漱口水等，都可能會對牙齦造成刺激。

2. 齦紅腫

齦受刺激後會變得紅腫，牙齒在洗牙後亦會變得較為敏感，如有需要可使用防敏感牙膏，及進食冷熱甜酸以紓緩牙齒痠痛。

3. 牙縫變闊

牙石一般堆積在牙齒與牙齦之間，因此洗牙後牙縫有機會變闊，要特別注意清潔牙縫。

常見問題

1. 幾耐要洗一次牙？

其實牙醫建議，每半年至一年就要洗一次牙，以牙齦方面及口腔疾病，同時亦可以保持...詳情請按此

2. 洗牙要幾耐？

一般洗牙約需40分鐘，但如果牙石問題嚴重...詳情請按此

3. 定期洗牙有咩好處？

定期洗牙可預防牙齦疾病、檢查牙齒狀況、紓緩口腔疾病...詳情請按此

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