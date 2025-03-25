流感中招 小心併發細菌性肺炎

流感高峰期未過，不少長者、高危人士都已接種流感疫苗，但是他們可能忽略了預防繼發性細菌感染的重要性。有本地研究指出，因流感入院的慢性呼吸道疾病病人，即使已接種流感疫苗，有近六成患者會受細菌感染而導致肺炎。研究人員建議長期病患者應接種肺炎球菌疫苗，減低相關風險。 感染及傳染病科專科醫生蔡健榮表示，流感是一個病毒性的呼吸道感染，當上呼吸道受感染就會出現喉嚨不適、咳嗽、流鼻水、周身骨痛、發燒等問題。「流感也可以引致下呼吸道感染，即是跟病毒相關的原發性肺炎。」

細菌乘虛而入 而該研究所指的，則屬於繼發性細菌性肺炎。蔡健榮續指，「當經歷流感病毒感染，即使慢慢康復，氣管或肺部可能會有一些損傷，這些損傷就好像打開了一道門，其他細菌就會乘虛而入，導致第二波的感染。這些造成感染的細菌其實在很多人的呼吸道黏膜都找得到，不過對於完整、健康的呼吸道而言，一般不會造成問題。」 難防繼發性感染 對於流感疫苗未能預防繼發性細菌感染，蔡健榮認為，「流感疫苗可預防一些重症或者併發症發生，但它針對的是流感病毒，對於細菌是沒有效果的，所以接種疫苗不能百分百防止繼發性細菌感染。」另一方面，蔡健榮提醒上述研究是針對患有慢性氣管疾病如哮喘、慢阻肺病、支氣管擴張等，並因感染流感而入院的病人，所以屬於特定的群組，千萬不要因為該肺炎比率而以為流感疫苗沒有作用。

留意警示性徵狀 除了慢性氣管疾病患者，長者、小朋友、長期病患如心臟病、慢性腎病、肝病的患者、免疫系統出現問題如愛滋病患者、器官移植者、腫瘤尤其血液腫瘤患者、正接受高劑量類固醇或者免疫系統抑制藥物治療的人士，都是繼發性細菌感染的高危群組。「如果出現一些警示性的病徵，例如氣促而且狀況愈來愈差、胸口痛、持續發高燒，甚至因為血氧降低而出現神志不清，便可能是併發肺炎的情況，需要即時求醫。」蔡健榮說。 如果醫生確診了肺炎，需要分辨是原發性的病毒性感染，還是繼發性的細菌性感染。「流感有抗病毒藥物可以治療，而繼發性細菌性感染則會用到抗生素。」蔡健榮稱，「此外，也會視乎情況提供其他配套治療，例如血氧含量不穩定會用氧氣治療；利用氣管擴張藥物或物理治療，幫助清除呼吸道分泌物。嚴重情況可能要用呼吸機幫助呼吸。」 疫苗減感染風險 肺炎可以致命，有長期病患的長者如感染肺炎，死亡率可高達20%至30%，亦可能引致肺纖維化、肺功能變差、支氣管擴張等後遺症。為預防繼發性細菌感染引起的肺炎，蔡健榮建議高危人士接種肺炎球菌疫苗。「香港兒童免疫接種計劃已為兒童提供相關疫苗，成人方面則建議65歲或以上健康人士接種一劑肺炎球菌疫苗；而前述高危人士、曾進行腦脊髓液引流、裝有人工耳蝸、脾臟被切除的人士等，則建議接種兩劑肺炎球菌疫苗，先打一劑15價組合疫苗，一年後再接種一劑23價多醣疫苗，以得到全面的保護。」

