流感疫苗預約｜8類人士免費接種季節性流感針

流感 疫苗 2023/24 接種計劃 每年一月至四月都是冬季流感高峰期，夏季流感高峰期則在七月至八月間出現。季節性流感是由人類季節性流感病毒引致的呼吸道感染，病毒主要分為三種類型：甲型、乙型和丙型，嚴重可出現併發症導致死亡。2023/24年度季節性流感「疫苗資助計劃」現已展開，而「政府防疫注射計劃」亦正為指定群組提供免費疫苗接種。

流感症狀 流感病毒主要透過患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，亦可透過直接接觸患者的分泌物而傳播。病毒潛伏期大約為一至四天，一般會在二至七天內自行痊癒。流感症狀可包括：發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛，亦可能出現嘔吐和腹瀉等徵狀。 而咳嗽會是比較明顯和嚴重的病徵，並會持續一段時間，其他病徵一般會在五至七天內逐漸減退。若身體免疫力較低的人士、小童或長者一旦染上流感，有可能會出現支氣管炎或肺炎等併發症，嚴重甚至會死亡。 ▼ 加快流感康復7個建議 ▼

流感 疫苗 預約｜ 八類人士可獲免費接種流感 針 接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法。由於人體在接種疫苗後，需要大約兩星期產生抗體。現時有八類高危人士可獲免費疫苗接種，包括： 1.孕婦 領取綜援或持有有效醫療費用減免證明書的孕婦，可到母嬰健康院或醫院的產前專科門診接種疫苗。 2. 居於護理院舍的人士 衞生署安排註冊醫生到診院舍，為居住於安老院舍及殘疾人士院舍的院友注射疫苗。 3. 50歲或以上並合資格人士 50歲至未滿65歲，同時領取綜援或持有有效減免證明書之人士，可到醫管局選定普通科門診診所接種。而65歲或以上的香港居民，可到醫管局選定普通科門診診所，及衞生署14間指定長者健康中心接種疫苗。

流感 疫苗 預約｜ 八類人士可獲免費接種流感 針 4. 長期健康問題的人士 未滿65歲領取綜援或持有有效減免證明書，有高風險情況，並屬於指定公營診所的現有病人或接受服務人士，可到醫管局專科門診診所、選定普通科門診診所、衞生署胸肺科診所、特別預防計劃治療中心、專業發展及質素保證服務診所接種。 領取傷殘津貼並屬於指定公營診所的現有病人，可到專科門診診所、醫院、選定普通科門診診所、衞生署的母嬰健康院、胸肺科診所、特別預防計劃治療中心、專業發展及質素保證服務診所、社會衞生科或皮膚科診所接種疫苗。 18歲至未滿50歲領取綜援標準金額類別為「殘疾程度達 100%」或「需要經常護理」，並屬於指定公營診所的現有病人，可到專科門診診所、醫院、 選定普通科門診診所、衞生署的胸肺科診所、特別預防計劃治療中心、專業發展及質素保證服務診所、社會衞生科或皮膚科診所接種。 衞生署會會與智障人士服務機構聯絡，安排註冊醫生到診，為受服務之人士接種疫苗。有高風險情況或需要長期服用亞士匹林的兒科門診病人，可到專科門診診所接種。而有高風險情況的醫管局住院病人，則會在醫院接受疫苗注射。