季節性流感疫苗接種計劃下周四展開 防護中心新增多個接種點

本港今日(19日)市區氣溫高達攝氏33.6度，但預料一股東北季候風會在星期日抵達華南，下週初至中期該區天氣稍涼，最低約24、25度。衛生防護中心宣布季節性流感疫苗接種計劃，包括季節性流感疫苗學校外展計劃及院舍防疫注射計劃，於下周四展開。中心又指，合資格免費或獲資助接種流感疫苗的人士與去年大致相同，如50歲或以上的一般人士可由家庭醫生或地區康健中心接種，長期病患則由定期覆診的公營或私家診所接種。

中心今年新增多個接種地點，包括衛生署母嬰健康院開放給所有6個月至2歲或以下的兒童接種疫苗，家長於下星期一起可透過網上預約系統為子女預約在指定母嬰健康院接種疫苗，另外亦新增16個地區康健中心或地區康健站讓市民接種疫苗。

醫管局宣布，將於下周四起在公立醫院及門診診所為合資格人士接種季節性流感疫苗，包括2至18歲及50歲或以上定期覆診的長期病患人士、接受產前檢查的孕婦、18至49歲獲證明的智障或傷殘人士，以及領取綜援的長期病患人士。合資格人士可按原定覆診日期到診所接種疫苗，如果在短期內毋須覆診，可以親臨或致電所屬診所安排接種疫苗。

防護中心指，現時本地季節性流感的活躍程度仍處於低水平，但隨着天氣預期逐漸轉涼，預料今年底流感活躍程度會再次上升。醫管局則指，接種流感疫苗後約需兩至四星期產生抗體，保護可持續至少六個月，可以在冬季流感流行期間為市民提供保護。

