流感症狀又急又難受　中醫四大證型治療改善症狀

流感在症狀上主要為發熱、咳嗽、咽痛、口乾、流鼻涕、鼻塞、頭痛、全身痠痛、乏力，部分患者會有嘔吐或腹瀉的症狀。

流感在中醫屬於「疫病」的範疇，中醫師周大翔解釋是濕熱毒邪從口鼻或肌表侵犯人體而引起的急性傳染性疾病。《說文》：「疫，民皆病也。」疫是指具有強烈到傳染性病能引起大流行的一類疾病。感受疫癘毒邪是主要病因，《瘟疫論》：「本氣充滿，邪不易入，本氣適逢虧欠，呼吸之間，外邪因而乘之。」外感疫癘之邪，從口鼻皮毛而入，體內又正氣虛損，邪氣乘其位，導致耗傷氣津，氣血虧損。如果人體正氣強盛，腠理固密，毒邪即使侵犯人體，治療得當，也能將其病治癒。《黃帝內經》：「邪之所湊，其氣必虛。」若人體正氣虛弱，或抵抗力下降，或延誤治療，則病情也會加重、惡化。流感在症狀上主要為發熱、咳嗽、咽痛、口乾、流鼻涕、鼻塞、頭痛、全身痠痛、乏力，部分患者會有嘔吐或腹瀉的症狀。

主症：發病初期，發熱或未發熱，咽紅不適，輕咳少痰，無汗。

中醫認為流感是濕熱毒邪從口鼻或肌表侵犯人體而引起的急性傳染性疾病。

銀花連翹茶清熱解毒 止咳化痰

銀花連翹茶

材料：銀花10g、連翹10g、薄荷5g、荊芥5g、生甘草5g

作法：將上述藥材洗淨加入500cc水中煮沸放涼後即可飲用

功效：銀花、連翹清熱解毒；薄荷疏散風熱；荊芥疏風透表；生甘草清熱解毒，又可止咳化痰，諸藥合用，可疏散風熱之邪亦可清熱解毒。

如何預防自我保護避免感染？周大翔中醫師分享兩大要點：

及時隔離

流感主要通過飛沫經呼吸道傳播，也可通過口鼻、眼睛、分泌物、體液、和被污染的物品傳染，因此應及時對疑似病例和確診病例進行隔離。

增強正氣

適度運動增強體力，平時飲食營養均衡，保持足夠的休息時間，勿過度勞累，即可提高人體的免疫力增加抵禦疾病的能力。