流感症狀、潛伏期、測試、治療及預防方法全面睇

香港已踏入流感高峰期，衞生署衞生防護中心資料顯示，共有11宗兒童嚴重個案，其中更有女童感染甲型H3流感後併發腦炎離世。Bowtie 醫療資訊團隊與大家分享甲型流感的症狀、潛伏期、檢測、治療及預防方法。

甲型流感是甚麼？

甲型流感病毒其中一種引致流感的病毒，其他種類包括乙型及較罕見的丙型。甲型流感具高度傳播性，症狀亦較一般傷風感冒嚴重。

甲型流感病毒可再細分為不同亞型，而甲型（H1N1）2009流感病毒（即人類豬型流感病 毒）是其中之一。於2009年春季，甲型（H1N1） 2009流感病毒首次出現人類感染個案，並於同年傳入香港，此病毒現已成為本港引致季節性流感的病毒株之一。

目前，本港最常見的是H1N1 及H3N2 兩種甲型流感和乙型流感病毒。衞生署衞生防護中心於2023年8月24日宣布香港已踏入夏季流感季節。

甲型流感與乙型流感有什麼分別？

根據Healthline 醫學文章，甲型與乙型流感的主要分別是流行程度，75%季節性流感由甲型引起，餘下25%則由乙型導致。至於症狀嚴重程度、傳染性、疫苗有效度都大致相同。

甲型流感與新冠肺炎有什麼分別？