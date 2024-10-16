長壽秘訣｜不吸煙、多吃蔬果等5件事 活得健康又長命

人人都想自己健康又長壽，以為很難？其實只要你能夠做到5件事，包括不吸煙、少飲酒、充足運動、多吃蔬果及保持健康體重，健康長壽便可手到拿來。台北醫學大學的研究發現，單是不吸煙便已經可以令人多活2.31年，而每日攝取足夠的蔬果更可延命3.25年。

不同地區益處有異 專家指出，結果反映健康行為不但與壽命長短有關，也與生活質素及經濟負擔有密切關係。過去類似的研究結果也顯示，遵循5項健康生活模式可以令人更長命，惟不同地區帶來的益處略有不同，例如新加坡的男女分別延命6.6年及8.1年，日本男女則分別增加10.3年及8.3年，美國男女就分別延長增加12.2年及14.0年。 長者運動訓練5招對抗年長肌肉流失