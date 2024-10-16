長壽秘訣｜不吸煙、多吃蔬果等5件事 活得健康又長命

人人都想自己健康又長壽，以為很難？其實只要你能夠做到5件事，包括不吸煙、少飲酒、充足運動、多吃蔬果及保持健康體重，健康長壽便可手到拿來。台北醫學大學的研究發現，單是不吸煙便已經可以令人多活2.31年，而每日攝取足夠的蔬果更可延命3.25年。
分析1.9萬人數據
該研究利用國民健康訪問調查資料，分析逾1.9萬名30歲以上成年人的健康數據，平均追蹤逾15年，以探討不吸煙、不過量飲酒、充足運動、多吃蔬果以及保持健康體重等健康行為與壽命的關係。
研究結果發現，不吸煙可以延長壽命2.31年，不過量飲酒者則可使人多活1.62年，充足運動可令人長命1.85年，每天攝取足夠蔬果更可令壽命平均延長3.25年。若做足這5個健康行為，壽命平均可活多7.13年，並減少28.12%的年度醫療支出。雖然維持適當體重未會顯著改善壽命，但超重人士的醫療開支就比體重正常的人多逾兩成。有關研究已刊載於《JMIR Public Health and Surveillance》。
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不同地區益處有異
專家指出，結果反映健康行為不但與壽命長短有關，也與生活質素及經濟負擔有密切關係。過去類似的研究結果也顯示，遵循5項健康生活模式可以令人更長命，惟不同地區帶來的益處略有不同，例如新加坡的男女分別延命6.6年及8.1年，日本男女則分別增加10.3年及8.3年，美國男女就分別延長增加12.2年及14.0年。