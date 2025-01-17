流感高峰期｜甲型流感症狀、潛伏期、測試、治療及預防方法全面睇

香港已踏入流感高峰期，衞生署衞生防護中心資料顯示，共有11宗兒童嚴重流感（英文︰influenza）個案，其中更有女童感染甲型H3流感後併發腦炎離世。Bowtie 醫療資訊團隊與大家分享甲型流感的症狀、潛伏期、檢測、治療及預防方法。

甲型流感是甚麼？ 甲型流感病毒其中一種引致流感的病毒，其他種類包括乙型及較罕見的丙型。甲型流感具高度傳播性，症狀亦較一般傷風感冒嚴重。 甲型流感病毒可再細分為不同亞型，而甲型（H1N1）2009流感病毒（即人類豬型流感病 毒）是其中之一。於2009年春季，甲型（H1N1） 2009流感病毒首次出現人類感染個案，並於同年傳入香港，此病毒現已成為本港引致季節性流感的病毒株之一。 目前，本港最常見的是H1N1 及H3N2 兩種甲型流感和乙型流感病毒。衞生署衞生防護中心於2023年8月24日宣布香港已踏入夏季流感季節。 甲型流感與乙型流感有什麼分別？ 根據Healthline 醫學文章，甲型與乙型流感的主要分別是流行程度，75%季節性流感由甲型引起，餘下25%則由乙型導致。至於症狀嚴重程度、傳染性、疫苗有效度都大致相同。 甲型流感與新冠肺炎有什麼分別？

甲型流感症狀 有別於普通傷風感冒，甲型流感通常突然發作，並伴隨着以下症狀： 咳嗽

流鼻涕或鼻塞

打噴嚏

喉嚨痛

發燒

頭痛

疲勞

寒顫

全身酸痛 有時，這些症狀可能會自行緩解。然而，如果病徵持續超過一星期而沒有改善，請預約求醫。 甲型流感潛伏期 從一個人接觸並感染流感病毒到症狀出現的時間約為兩天，但範圍可能從1天到4天不等。 甲型流感死亡率 流感的死亡率介乎3.7%至3.8%。根據世界衛生組織的數據，每年估計約有29萬至65萬人感染流感後因呼吸系統疾病死亡。 ▼ 甲型流感預防方法（am730製圖） ▼

甲型流感併發症 小朋友的免疫力較低，病情可能會較嚴重。有機會出現支氣管炎或肺炎，甚至腦炎、腦病變、心肌炎或心包膜炎等併發症，最嚴重的情況可引致死亡。 2023年9月，香港出現兩宗兒童感染甲型流感（H3）病毒，並出現嚴重併發症的個案，一名5歲女童及9歲男童分別被診斷為腦炎及嚴重肺炎。 如何治療甲型流感？ 在大多數情況下，你可以自行治療輕微流感症狀，方法是待在家中休息。保持水分補充也很重要，患者應多喝水。你亦可以服用解熱鎮痛藥如撲熱息痛或布洛芬來治療疼痛或發燒。大多數人在7至10天內會康復。 如果你屬於嚴重流感的高風險人群，醫生可能會建議你進行抗病毒治療。常見的抗病毒處方藥包括： zanamivir（Relenza） oseltamivir（Tamiflu） peramivir（Rapivab） 值得一提，一種名為巴洛沙韋馬博西酯（Xofluza）的新藥由一間日本製藥公司開發，於2018年10月獲得美國食品和藥物管理局（FDA）的批准。這種抗病毒藥物有助於阻止流感病毒的複製。 甲型流感測試方法及價錢 並非所有診所都提供流感測試服務，根據網上資料，截至2023年1月，共有50多間診所提供呼吸道合胞病毒及甲、乙型流感測試或甲、乙型流感測試。而私家診所的價錢介乎$700至$1,000（包括診金）。 同時，不少醫療品牌在市場推出家用流感快測套裝，可同時測試甲型、乙型流感及新冠病毒，大多數都可在15分鐘內得到結果，而且聲稱準確度達到99%。

甲型流感測試方法及價錢