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健康
2025-01-17 17:30:00

流感高峰期｜甲型流感症狀、潛伏期、測試、治療及預防方法全面睇

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流感高峰期｜甲型流感症狀、潛伏期、測試、治療及預防方法全面睇

流感高峰期｜甲型流感症狀、潛伏期、測試、治療及預防方法全面睇

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香港已踏入流感高峰期，衞生署衞生防護中心資料顯示，共有11宗兒童嚴重流感（英文︰influenza）個案，其中更有女童感染甲型H3流感後併發腦炎離世。Bowtie 醫療資訊團隊與大家分享甲型流感的症狀、潛伏期、檢測、治療及預防方法。

流感症狀。（am730製圖） 流感症狀之肌肉痠痛。（am730製圖） 流感症狀之肚瀉。（am730製圖） 流感症狀之咳嗽。（am730製圖） 流感症狀之喉嚨痛。（am730製圖） 流感症狀之發冷。（am730製圖） 流感症狀之發燒。（am730製圖） 流感症狀之傷風、打噴嚏。（am730製圖） 流感症狀之嘔吐。（am730製圖） 流感症狀之頭痛。（am730製圖） 流感症狀之頭暈。（am730製圖）

甲型流感是甚麼？

甲型流感病毒其中一種引致流感的病毒，其他種類包括乙型及較罕見的丙型。甲型流感具高度傳播性，症狀亦較一般傷風感冒嚴重。

甲型流感病毒可再細分為不同亞型，而甲型（H1N1）2009流感病毒（即人類豬型流感病 毒）是其中之一。於2009年春季，甲型（H1N1） 2009流感病毒首次出現人類感染個案，並於同年傳入香港，此病毒現已成為本港引致季節性流感的病毒株之一。

目前，本港最常見的是H1N1 及H3N2 兩種甲型流感和乙型流感病毒。衞生署衞生防護中心於2023年8月24日宣布香港已踏入夏季流感季節。

甲型流感與乙型流感有什麼分別？

根據Healthline 醫學文章，甲型與乙型流感的主要分別是流行程度，75%季節性流感由甲型引起，餘下25%則由乙型導致。至於症狀嚴重程度、傳染性、疫苗有效度都大致相同。

甲型流感與新冠肺炎有什麼分別？

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甲型流感與新冠肺炎有什麼分別？

甲型流感症狀

有別於普通傷風感冒，甲型流感通常突然發作，並伴隨着以下症狀：

  • 咳嗽
  • 流鼻涕或鼻塞
  • 打噴嚏
  • 喉嚨痛
  • 發燒
  • 頭痛
  • 疲勞
  • 寒顫
  • 全身酸痛

有時，這些症狀可能會自行緩解。然而，如果病徵持續超過一星期而沒有改善，請預約求醫。

甲型流感潛伏期

從一個人接觸並感染流感病毒到症狀出現的時間約為兩天，但範圍可能從1天到4天不等。

甲型流感死亡率

流感的死亡率介乎3.7%至3.8%。根據世界衛生組織的數據，每年估計約有29萬至65萬人感染流感後因呼吸系統疾病死亡。

甲型流感預防方法（am730製圖）

甲型流感預防方法（am730製圖） 甲型流感預防方法（am730製圖） 甲型流感預防方法（am730製圖） 甲型流感預防方法（am730製圖） 甲型流感預防方法（am730製圖）

甲型流感併發症

小朋友的免疫力較低，病情可能會較嚴重。有機會出現支氣管炎或肺炎，甚至腦炎、腦病變、心肌炎或心包膜炎等併發症，最嚴重的情況可引致死亡。

2023年9月，香港出現兩宗兒童感染甲型流感（H3）病毒，並出現嚴重併發症的個案，一名5歲女童及9歲男童分別被診斷為腦炎及嚴重肺炎。

如何治療甲型流感？

在大多數情況下，你可以自行治療輕微流感症狀，方法是待在家中休息。保持水分補充也很重要，患者應多喝水。你亦可以服用解熱鎮痛藥如撲熱息痛或布洛芬來治療疼痛或發燒。大多數人在7至10天內會康復

如果你屬於嚴重流感的高風險人群，醫生可能會建議你進行抗病毒治療。常見的抗病毒處方藥包括：

  1. zanamivir（Relenza）
  2. oseltamivir（Tamiflu）
  3. peramivir（Rapivab）

值得一提，一種名為巴洛沙韋馬博西酯（Xofluza）的新藥由一間日本製藥公司開發，於2018年10月獲得美國食品和藥物管理局（FDA）的批准。這種抗病毒藥物有助於阻止流感病毒的複製。

甲型流感測試方法及價錢

並非所有診所都提供流感測試服務，根據網上資料，截至2023年1月，共有50多間診所提供呼吸道合胞病毒及甲、乙型流感測試或甲、乙型流感測試。而私家診所的價錢介乎$700至$1,000（包括診金）

同時，不少醫療品牌在市場推出家用流感快測套裝，可同時測試甲型、乙型流感及新冠病毒，大多數都可在15分鐘內得到結果，而且聲稱準確度達到99%

甲型流感測試方法及價錢

加快流感康復7個建議 加快流感康復7個建議 加快流感康復7個建議 加快流感康復7個建議 加快流感康復7個建議 加快流感康復7個建議 加快流感康復7個建議

如何預防甲型流感？

接種季節性流感疫苗能安全和有效地預防季節性流感和其併發症，由於流感病毒會不時變種而衍生新病毒株，導致流感廣泛傳播，因此，世衛建議每年度流感季節應採用的流感疫苗組合。

此外衛生署建議以下預防流感的方法︰

  1. 保持雙手清潔︰使用梘液和清水以正確方法洗手
  2. 保持咳嗽禮儀︰打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻 
  3. 如出現呼吸道感染病徵，應佩戴口罩 
  4. 保持環境衞生 
  5. 保持室內空氣流通 
  6. 流感高峯期，應避免前往人多擠迫、空氣欠流通的公眾地方 

此外，大家也應保持均衡飲食、恆常運動、充足休息， 不要吸煙和避免過大的生活壓力。

本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉

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