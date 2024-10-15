流感RSV雙重夾擊 聚會外遊易感染

踏入秋冬季節，各種呼吸道病毒也開始活躍起來。而多個假期臨近，外遊和聚會增加，也令病毒傳播的風險大增。除了流感之外，還需要留意呼吸道合胞病毒(RSV)，尤其長者、長期病患者更要小心，出現併發症及死亡風險更高，國際指引建議相關人士可接種RSV疫苗以作預防。 香港惠澤長者基金、疫苗學堂召集人麥肇敬醫生表示，去年冬天流感及RSV成為內地呼吸道感染高峰的主要病原體，亦有研究指飛機是RSV傳播的一大元凶，「今年6月本地醫院也曾出現小型爆發，不能掉以輕心。」港大臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅亦指，新冠疫情過後，RSV感染數字比疫情前更高，流感高峰期同時有所延長，預計今年冬季長假感染個案隨時反彈。

比流感嚴重 感染RSV病徵與流感相近，如發燒、頭痛、咳嗽，另較常出現喘鳴；嚴重的話或併發肺炎、鼻竇炎、中耳炎、呼吸困難、脫水等。孔繁毅續指，RSV在死亡率、出現併發症風險、用呼吸機維生的機會較流感高；而且長者感染RSV病情一般比流感更嚴重，住院平均達9天。「萬一同時感染RSV及流感，入院、用呼吸機及死亡風險比起感染單一病毒將以倍數計算。」 住院率大增 長期病患方面，哮喘及慢阻肺病患者若感染RSV，住院風險比一般人分別高3.6及13.4倍；近半數患者哮喘加劇，慢阻肺病也可能急性發作，約八成患者病情惡化。本身患有糖尿病的話，感染RSV的住院風險增11.4倍，三分二患者血糖控制變差。 心臟科專科醫生張仁宇續指，感染RSV也可影響心臟，「因為感染令身體出現炎症反應，血液變濃、斑塊破裂風險增加；若演變成肺炎，心臟壓力增加，亦有心臟衰竭風險。每3名感染RSV的心臟病人中，有1人出現心血管疾病。他們感染後入住深切治療部及死亡風險分別為常人的1.5及1.8倍。」

出院元氣大傷 張仁宇指，早前有一名高血壓及糖尿病控制欠佳、同時有心臟衰竭及腎功能差的患者，因感染新冠肺炎入院，雖早前已接種新冠疫苗，但住院期間症狀突然惡化，手腫腳腫，醫生檢查發現心臟、肺、腎臟同時衰竭，經檢測證實為新冠及RSV感染陽性，並伴隨其他細菌感染。經過心臟科及呼吸系統科專科醫生共同治療，6至7天後病情始好轉。「其實這是常見情況，每星期都有幾個類似的患者，他們即使出院也元氣大傷，需要很長時間才可完全復原。」 預防感染有法 預防呼吸道感染，首要保持個人衛生，經常清潔雙手，飲食均衡，恆常運動，充足休息。出現徵狀的話要戴口罩並及早求醫。環境上應經常以1:99稀釋漂白水清潔常接觸的表面，保持室內空氣流通，避免到人多擠逼的地方。孔繁毅建議，長者及高危人士應接種流感及RSV疫苗，預防兩種病毒同時夾擊，減低感染及重症風險，保護效力約有80%至95%。