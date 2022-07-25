消暑｜食西瓜消暑解渴 4類人要慎食

最近平均氣溫高達30多度，除了可以大唱「熱辣辣 熱辣 熱辣辣 好熱 好熱」，亦可以食西瓜消暑解渴！西瓜香甜多汁，亦都營養豐富，不但可以預防皮膚老化，更有抗氧化等功效。

抗氧化 西瓜中含有豐富營養，茄紅素有抗氧化及促進新陳代謝的功用，同時可改善血管功能，降低血管中的壞膽固醇及血壓，同時有助預防自由基侵襲前列腺，可減低患上前列腺癌的風險。

強化骨骼 西瓜中含有鉀，有放鬆肌肉、調節神經的作用，亦可強化骨骼和關節；而β-胡蘿蔔素可以在人體內轉換成維他命A，不但可以維持眼部健康，亦有抗氧化、清除自由基、防癌抗老等。另外西瓜中含有大量水分，對於便秘及維持腸道健康非常有幫助。