消暑｜食西瓜消暑解渴 4類人要慎食

最近平均氣溫高達30多度，除了可以大唱「熱辣辣 熱辣 熱辣辣 好熱 好熱」，亦可以食西瓜消暑解渴！西瓜香甜多汁，亦都營養豐富，不但可以預防皮膚老化，更有抗氧化等功效。
抗氧化
西瓜中含有豐富營養，茄紅素有抗氧化及促進新陳代謝的功用，同時可改善血管功能，降低血管中的壞膽固醇及血壓，同時有助預防自由基侵襲前列腺，可減低患上前列腺癌的風險。
強化骨骼
西瓜中含有鉀，有放鬆肌肉、調節神經的作用，亦可強化骨骼和關節；而β-胡蘿蔔素可以在人體內轉換成維他命A，不但可以維持眼部健康，亦有抗氧化、清除自由基、防癌抗老等。另外西瓜中含有大量水分，對於便秘及維持腸道健康非常有幫助。
4類人慎食
食西瓜消暑一流，但非人人都適合食用，如果本身體質較弱，及腸胃虛寒者就應該少食西瓜，以免寒上加寒或誤傷脾胃，引起食慾差、消化不良等問題。另外，西瓜含糖量高，如果短時間內食得太多，很可能令血糖上升，糖尿病人應少食為佳；腎病患者亦要注意，因西瓜屬於多水分的水果，如果無法排解，可能會令雙腳及身體水腫。
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