消炎殺蟲 助控玫瑰痤瘡

全球多達10%人口患上玫瑰痤瘡，引致經常面紅紅、出丘疹，甚或增加心血管疾病風險及影響心理健康。原來成因之一有可能是面上太多毛囊蠕型蟎蟲，而且數目是一般健康人士的15至18倍，故治療上「殺蟲」也是重要的一環。 皮膚科專科醫生劉安祥表示，玫瑰痤瘡患者主要為30歲或以上女性，不過男性患者數目可能被低估，因為男士未必重視外觀問題，「患者面部可能會出現泛紅、紅斑，又或有丘疹膿皰，也可同時出現，情況嚴重可致酒渣鼻、眼睛發紅發炎、刺痛灼熱。」

影響心血管健康 不少人以為玫瑰痤瘡只影響外觀，其實還可以影響心血管及心理健康。研究發現，玫瑰痤瘡患者的發炎指數及發炎因子比皮膚健康人士為高，於是增加高膽固醇、高血壓、冠心病、中風、糖尿病及動脈狹窄的風險。劉安祥續指，「由於玫瑰痤瘡出現在臉部容易察覺，相比其他皮膚問題有機會被衣服遮蓋，心理影響會較大，逾三成患者出現不同程度的抑鬱問題。」 刺激毛囊和皮膚 現時醫學界對玫瑰痤瘡的成因並未有定案，不過估計與遺傳、神經血管功能失調、免疫系統失調，以及紫外線、壓力、高溫、毛囊蠕型蟎蟲等其他因素有關係。劉安祥指出，「毛囊蠕型蟎蟲以皮膚上的油脂為生，有控油作用。大部分人皮膚上都可找到牠們，尤其在頰、鼻、額頭位置，當免疫力下降，毛囊蠕型蟎蟲的數量就會上升；而牠們不停吸啜油脂，亦會刺激毛囊和皮膚。」

