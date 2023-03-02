淋巴脹大或是特發性多發性卡斯爾曼氏症

淋巴具有抵抗細菌感染的功能，受感染時可能會脹大，但一旦發生淋巴細胞增生，或促成罕見病特發性多發性卡斯爾曼氏症(iMCD)。血液及血液腫瘤科專科醫生廖崇瑜表示，由於此病的症狀易與其他疾病混淆，難以發現，誤診率較高，確診後5年死亡率更達35%。 iMCD又稱「血管濾泡性淋巴增生」，屬罕見的淋巴細胞增生，患者的年紀通常較大。此病影響全身多處淋巴結，病徵包括發熱、盜汗、體重下降及易倦等。由於iMCD屬嚴重慢性疾病，一旦未有接受合適治療，病情會持續惡化甚至死亡。

或致細胞因子風暴 醫學界現時對於iMCD的發病成因及機制尚未完全明確，但目前認為與細胞因子IL-6有關，而部分個案亦與愛滋病病毒及人類疱疹病毒8型有密切關係。廖崇瑜指出，「細胞因子可由多種細胞分泌，尤其是先天性免疫反應及適應性免疫反應，一旦細胞過度增生，並迅速滲入血液中，便會發生細胞因子風暴，誘發器官損傷及其他有害疾病，帶來生命危險，對於iMCD患者來說，IL-6可能就是造成風暴的原因。」 5年死亡率達35% 雖不知道本港確實的iMCD患病人數，但據美國患者人數推算，本港每年約新增不多於10宗病例。iMCD殺傷力十分高，在未有相關標靶藥物前，患者於確診後5年的死亡率為35%、10年為60%；另外亦曾有研究顯示，iMCD患者患上其他惡性腫瘤的風險增加3倍。