淮山功效｜保護胃部健脾益氣 止咳降血糖

淮山又稱薯蕷、山藥是常見的食材，有益氣養陰，補脾肺腎，固精止帶功用，對於脾胃虛弱、倦怠無力、食欲不振、肺氣虛燥、消渴尿頻等狀況都有幫助，並且可以有助消化、止咳、祛痰、抗敏和降血糖等作用。
淮山含薯蕷鹼醣蛋白 保護胃部黏膜
好處多多的淮山（Dioscorea polystachya/Chinese yam/Chinese potato），屬於薯蕷類(Dioscorea polystachya)，蘊含薯蕷鹼(Dioscorine)，以及高黏度的醣蛋白，能夠保護胃部黏膜，幫助腸道系統運作，其抗性澱粉也能緩和血糖的飆升速度。
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鮮淮山多用於食用，補陰生津的功效也較強，例如可以清炒或蒸煮也合適，亦可用來煲粥，日本人便喜歡生淮山磨用混米飯吃。小編就喜歡用惹味的雪菜伴炒鮮淮山，絕對是送飯佳品。
乾淮山以暖水浸泡防止過敏反應
至於乾淮山則作藥用為主，較能健脾止瀉，故常用於煲湯。但近年大家也擔心乾淮山經硫磺燻製，殘留的硫磺會引起過敏反應。煮食前，可先以暖水浸泡乾淮山10分鐘，使部分二氧化硫溶於水中，將水倒去再把浸軟的乾淮山放在太陽下曬乾，可進一步揮發走殘餘的二氧化硫，然後便可用來煲湯或煮粥。