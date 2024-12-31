深圳睇牙｜深圳愛康健口腔醫院擴建完成 提供更舒適齒科體驗

「講嘢最緊要有牙力，睇牙就係要揀有實力！」大家北上「睇牙」早已不是這一兩年新鮮事，為了進一步提升服務質量，提供更優質的牙科醫療服務體驗，深圳愛康健口腔醫院擴建了6樓空間，增聘了更多講廣東話的醫護和前線服務人員，並從其他分店調配經驗豐富的名醫到醫院坐診。 作為長者醫療券大灣區試點計劃中唯一納入的牙科專科醫院，深圳愛康健口腔醫院不但為65歲以上長者提供公益醫療服務，包括免費醫生診症和免費拍攝口腔CT放射照片，同時亦提供多項牙科療程折扣優惠。

愛康健 30 年穩步發展 經歷 30 年時間洗禮屹立不搖 愛康健自1995年開業至今，始終秉持以醫療品質為本的理念，注重醫療技術水平的提升，與時俱進，與國際水平同步。30年來，愛康健培養了各牙科專科人才團隊，超過七成牙醫擁有10年以上執業經驗，更有不少專家級牙醫已在愛康健服務20年。 經過30年的時間考驗，愛康健以穩定的技術和合理的價錢贏得了香港市民的良好口碑，成為香港最知名的深圳牙科機構。除此之外並榮獲多個殊榮，包括︰《香港01》頒發的「傑出大灣區牙科醫療服務機構」以及《經濟日報》頒發的「傑出跨境牙科醫療服務」獎項。同時，在深圳市衛健委的調查中，愛康健多年穩居私營牙科醫院滿意度榜首。

愛康健 12 間分店覆蓋各大口岸 便捷服務港人 為了進一步便利港人，愛康健第12間分店—希華愛康健醫院口腔專科診療中心將於2025年1月在羅湖口岸投入服務，從口岸步行僅需3分鐘。屆時，愛康健在羅湖口岸、蓮塘口岸、福田口岸及深圳灣口岸附近，將擁有共37萬平方尺醫療面積及280張牙椅，可同時為大量香港客人提供服務。無論是定期洗牙、補牙、杜牙根、植牙還是訂製活動假牙，愛康健都能以公道合理的價錢滿足一貫高要求的香港客人需要。

愛康健電話熱線及WhatsApp查詢： 69338128 愛康健網頁 深圳愛康健口腔醫院地址： 深圳市羅湖區羅湖火車站大廈C區1樓 (羅湖口岸步行3分鐘)



營業時間：上午9:00-下午6:00（假日照常應診） AM730讀者預約及查詢連結