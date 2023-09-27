深蹲姿勢｜膝蓋內夾等3個常見錯誤動作 讓訓練長做長有

深蹲（英文︰Squat）可說是腿部健身訓練必做動作，因為它可以同時訓練到大腿前方和後方，以及臀部的肌肉，而且可因應訓練需要而作調整以達到訓練目的。由於訓練新手到老手都會採用深蹲，更加要好好保持良好姿勢，避免以下錯誤動作，讓訓練長做長有。

深蹲錯誤姿勢｜膝蓋不可超過腳尖為鐵律 以往常聽見的深蹲「鐵律」是蹲下時膝蓋不可超前腳尖，原因是避免將大部分體重交由膝蓋去承擔而造成壓力。其實每個人的高度、腳掌大小、生理結構上都有不同，很難一概而論，只要膝關節和髖關節同時合理地自然屈曲，而非髖關節完全不動，基本上都不會有太大問題。相反，如果硬性規定膝蓋不可過腳尖，上半身會為及平衡而過度前傾，亦會增加下背部壓力，若加上額外的槓鈴負重，受傷風險更大。

深蹲錯誤姿勢｜膝蓋內夾 這是一個危險的動作，代表了大腿不夠力，要用到關節和韌帶借力，容易導致受傷。因此訓練時膝蓋的運動方向應與腳尖保持一致，才可避免傷患。若發現訓練時無可避免地出現膝蓋內夾，建議減輕負重；若已只用自身體重的話，先減少蹲下的深度，如先做半蹲，直至全程可保持正確姿勢。