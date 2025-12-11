減極都唔瘦因壓力太大？4症狀證是「壓力肥」4大食物可調節情緒

瘦不下來是因為壓力太大？有營養師指出，面對生活各種各樣的壓力時，不但會對精神健康造成影響，體內的荷爾蒙會出現失衡，結果令到體重也會受到影響。營養師指出，如果是「壓力肥」有可能會出現4大症狀，另外，有4種飲食亦可以調節情緒，改善這個情況。
減極都唔瘦因壓力太大？
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，許多人表示當面對生活中的壓力時，就會變得難以減重，而原因不是因為不努力，而是身體在向你發出警訊。其實，當壓力過大、睡眠不足或情緒長期緊繃時，體內的荷爾蒙會出現失衡，特別是皮質醇的增加。
「壓力肥」是如何形成？
高敏敏解釋指，慢性壓力導致皮質醇上升：皮質醇是應激荷爾蒙，當其水平過高時，會促使人們渴望高熱量食物，最終導致脂肪儲存，就會形成所謂的「壓力肥」。這個情況下，不單止體重會受到影響，更可能會出現睡眠質量下降、情緒波動以及代謝減慢等症狀。
4大「壓力肥」症狀
若你經常感到身體沉重或情緒低落，這可能是因為大腦中的腦內啡和多巴胺分泌不足。以下是幾個常見症狀：
- 疼痛感放大
- 疲倦無力
- 焦慮與憂鬱
- 睡眠質量差
高敏敏強調，當快樂荷爾蒙減少時，代謝能力也可能隨之下降。
4大食物可調節情緒
不過，食物是最天然的情緒調節劑，正確的飲食能幫助提升腦內啡和多巴胺的分泌，高敏敏推介以下4大食物：
1. 辣椒素：
- 功效：增加腦內啡的釋放，提升愉悅感。
- 食物例子：辣椒
2. 富含鎂的食物：
- 功效：放鬆神經，穩定情緒。
- 食物例子：杏仁、腰果、可可粉、香蕉、深綠葉菜
3. 高含色胺酸食物：
- 功效：色胺酸是合成血清素和腦內啡的前驅物。
- 食物例子：牛奶、芝士、乳酪、雞胸肉、毛豆、豆腐
4. Omega-3脂肪酸：
- 功效：有助於穩定多巴胺的合成。
- 食物例子：亞麻籽、核桃、奇亞籽、三文魚、鯖魚
6招KO壓力情緒
高敏敏指，除了飲食，改變生活行為也能幫助大腦放鬆，提高快樂荷爾蒙的分泌：
- 深呼吸：放慢呼吸節奏，幫助神經系統放鬆，減輕焦慮。
- 運動：任何形式的規律運動均能促進腦內啡的分泌，使心情穩定。
- 冥想：專注當下，降低壓力指數，幫助大腦放鬆。
- 曬太陽：每天曬10-15分鐘的太陽，有助於血清素的合成。
- 大笑：笑聲能促進多巴胺與腦內啡的釋放，是快速增加快樂感的方法。
- 遛狗：與寵物互動可以釋放催產素與快樂荷爾蒙，讓身體感到放鬆和快樂。
高敏敏提醒，壓力型肥胖並不意味著不努力，而是大腦疲憊的征兆。應該學會照顧情緒，再談控制體重。穩定作息、補充足夠營養、保持愉悅心情，當快樂荷爾蒙回暖時，你的體態和心情都會變得輕盈。