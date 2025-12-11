減極都唔瘦因壓力太大？4症狀證是「壓力肥」4大食物可調節情緒

瘦不下來是因為壓力太大？有營養師指出，面對生活各種各樣的壓力時，不但會對精神健康造成影響，體內的荷爾蒙會出現失衡，結果令到體重也會受到影響。營養師指出，如果是「壓力肥」有可能會出現4大症狀，另外，有4種飲食亦可以調節情緒，改善這個情況。

減極都唔瘦因壓力太大？

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，許多人表示當面對生活中的壓力時，就會變得難以減重，而原因不是因為不努力，而是身體在向你發出警訊。其實，當壓力過大、睡眠不足或情緒長期緊繃時，體內的荷爾蒙會出現失衡，特別是皮質醇的增加。

「壓力肥」是如何形成？

高敏敏解釋指，慢性壓力導致皮質醇上升：皮質醇是應激荷爾蒙，當其水平過高時，會促使人們渴望高熱量食物，最終導致脂肪儲存，就會形成所謂的「壓力肥」。這個情況下，不單止體重會受到影響，更可能會出現睡眠質量下降、情緒波動以及代謝減慢等症狀。

4大「壓力肥」症狀

若你經常感到身體沉重或情緒低落，這可能是因為大腦中的腦內啡和多巴胺分泌不足。以下是幾個常見症狀：

疼痛感放大

疲倦無力

焦慮與憂鬱

睡眠質量差

高敏敏強調，當快樂荷爾蒙減少時，代謝能力也可能隨之下降。