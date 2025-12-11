減肥提神都要識控血糖！營養師教3絕招穩血糖逆轉糖尿

普通人也要控血糖！有營養師指出，控制血糖不止是對糖尿病患者重要，對一些減肥人士及想提升日間精神狀態的人也同等重要。營養師指出，有3種飲食方法有助穩定血糖，甚至可以逆轉糖尿病。

營養師李婉萍在其 facebook專頁 上分享指，穩定血糖的飲食可以讓我們的生活品質更高，她建議以下3個控制血糖的實用技巧：

2. 正確的用餐順序

進食的順序也會影響血糖的控制。建議遵循以下順序：

蛋白質：首先食用肉類(例如魚或雞肉)。 蔬菜：接著吃蔬菜，幫助提供必要的纖維和微量元素。 澱粉：最後再食用碳水化合物如白飯或麵食。

這樣的順序可以延緩碳水化合物的吸收速度，減少胰島素的分泌，有助於血糖的穩定。

3. 適合的飲品選擇

在控制血糖的同時，選擇合適的飲品也很重要。以下是兩種推薦的飲品：

1. 牛蒡茶

牛蒡富含水溶性膳食纖維，能有效延長消化時間，穩定血糖波動。

沖泡方法：將帶皮牛蒡切片或切絲，加入2000ml的水煮滾，再放涼飲用。

注意：腎病或鉀離子過高的人群應避免飲用。

2. 餅乾茶

這種類似餅乾香味的無糖茶飲可以滿足對甜味飲料的渴望，且不會提高血糖，適合控糖計劃。

建議：留意飲用量，讓生活更豐富。



李婉萍表示，控制血糖不僅對糖友重要，也對每個希望保持健康、減重的人有益。透過正確的食物選擇、合理的進食順序和適當的飲品，穩定血糖並逆轉糖尿病的目標是可以達成的。