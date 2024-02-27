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健康
2024-02-27 16:30:00

減肥有效方法｜Cheat meals不同暴飲暴食 掌握時間最重要

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欺騙餐

減肥一段時間之後，往往會有一段時間「唔上唔落」，稱之為平台期。原因是身體為適應減少的進食量而減低了新陳代謝，重回吸收和消耗平衡的狀態。有不少人在這個時間會利用「欺騙餐」Cheat meals來作為突破平台期的方法，這到底有沒有用？

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欺騙餐Cheat meals是甚麼？

欺騙餐Cheat meals的定義是，當持續了一段節食(即低熱量低碳水化合物低油脂)之後，選擇一個時間，例如每星期一餐，可以吃得相對高熱量。利用這種進食循環，來欺騙身體不會因為太低的熱量攝取而限制了減肥的效果。

瘦素

瘦素有抑制食慾的作用。

三大原理

認為Cheat meals有用的觀點最主要有3個，一是為刺激身體分泌更多「瘦素」，由脂肪組織分泌，是一種讓人減少進食、增加能量消耗的荷爾蒙，有助減重；二是欺騙身體並非進入「飢荒」狀態，不會減低新陳代謝，持續燃燒；三是間中讓自己可以滿足食慾，希望在減重的持久戰中可走得更遠

清淡飲食

減磅的清淡飲食或使人覺得冇啖好食。

作用有限？

研究發現，利用Cheat meals可以刺激瘦素分泌多最多30%，不過只能夠維持最多24小時，對於整體減重的功用未必很大；其次，身體的新陳代謝率很大程度取決於肌肉量，而減重一段時間後，肌肉量難免下跌，尤其對於只節食沒有做肌肉訓練的朋友，Cheat meals即使有用也是非常小；最後一點，Cheat meals的確可讓你在減重持久戰中走遠，但前設便是減重是辛苦的，Cheat meals是一個獎勵，這容易使你於Cheat meals時暴飲暴食。有研究甚至發現Cheat meals之後需要數天才可讓飲食重回正軌。

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減肥餐單6大重點（am730製圖） 減肥餐單6大重點（am730製圖） 減肥餐單6大重點（am730製圖） 減肥餐單6大重點（am730製圖）

訓練前不妨多吃

當然，美食當前不是所有人都可以抗拒，亦不可能一世人戒絕某一些食物，因此在減肥期間要吃Cheat meals時，可掌握以下時機和要點，也能夠發揮到作用：

當然最好是找一個你可以享受，而又健康的飲食模式和習慣，自然就可以長遠和不會感到辛苦，不再需要Cheat meals。

練腿日

在訓練前多吃一點，有助訓練質素和效果。

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