減肥減到樽頸位 只因缺1種維他命 醫生揭3原因影響減重效率

減肥樽頸位是因為缺1種維他命？有醫生指出，有研究發現有九成肥胖人士缺都缺乏1種維他命，而這種維他命更加是令減重「卡關」的關鍵。醫生拆解3大影響減重效率的原因。
減肥減到樽頸位？
家庭醫學科醫生魏士航在其Facebook專頁上分享指，曾有名患者減重進入停滯期後，經檢測與營養調整，再補充身體缺乏的營養素後，體重又開始下降。魏醫生解釋指，雖然統計學上大多數營養素的補充並沒有顯著的減重效果，但維他命D值得特別注意。因為現代人維他命D濃度普遍偏低，尤其是過重與肥胖人士。而且，由於維他命D主要由皮膚經日曬合成，脂肪組織會將其「囤積」，造成血液中濃度偏低。
維他命D影響體重？
雖然隨機對照試驗和系統性回顧顯示，維他命D補充並不會明顯減輕體重，但部分研究表明，補充維他命D後，體重和BMI可見下降趨勢。維他命D可能透過以下方式影響代謝：
- 改善胰島素敏感性：更有效利用身體的能量。
- 降低脂肪組織的發炎反應：降低慢性低度發炎風險。
- 調節副甲狀腺素：減少脂肪生成訊號。
魏醫生強調，維他命D雖不會直接讓你「暴瘦」，但有助於使代謝提高，進而提升減重效率。
4大維他命D作用
維他命D不僅與體重相關，更參與了全身各系統的運作，常被稱為「維他命中的荷爾蒙」。它的作用包括：
- 支持免疫系統：有助身體辨識與調節發炎反應。
- 維持骨骼與肌肉健康：降低骨鬆與肌少的風險。
- 穩定情緒與神經功能：影響大腦受體活性及血清素合成。
- 調節心血管與糖代謝：影響胰島素敏感性與血壓調控。
如何補充維他命D
魏醫生指，若沒有被檢測到維他命D偏低，就建議透過適度日曬和選擇高維他命D食物(如鮭魚、鯖魚、雞蛋黃、肝臟及日曬過的香菇)來攝取，不過，這2個方法仍難以達到理想濃度，若檢測顯示維他命D偏低，建議開始使用補充劑，在初期以較大劑量補充，恢復血中濃度至理想範圍，再改為標準劑量維持，確保濃度穩定。
所以，減重不僅關乎快速，更關乎身體能否恢復正常運作的節奏。維他命D的角色，就像是代謝引擎上那顆遺漏的螺絲，關鍵而不可或缺。