減肥減到樽頸位 只因缺1種維他命 醫生揭3原因影響減重效率

減肥樽頸位是因為缺1種維他命？有醫生指出，有研究發現有九成肥胖人士缺都缺乏1種維他命，而這種維他命更加是令減重「卡關」的關鍵。醫生拆解3大影響減重效率的原因。

減肥減到樽頸位？

家庭醫學科醫生魏士航在其Facebook專頁上分享指，曾有名患者減重進入停滯期後，經檢測與營養調整，再補充身體缺乏的營養素後，體重又開始下降。魏醫生解釋指，雖然統計學上大多數營養素的補充並沒有顯著的減重效果，但維他命D值得特別注意。因為現代人維他命D濃度普遍偏低，尤其是過重與肥胖人士。而且，由於維他命D主要由皮膚經日曬合成，脂肪組織會將其「囤積」，造成血液中濃度偏低。

維他命D影響體重？

雖然隨機對照試驗和系統性回顧顯示，維他命D補充並不會明顯減輕體重，但部分研究表明，補充維他命D後，體重和BMI可見下降趨勢。維他命D可能透過以下方式影響代謝：

改善胰島素敏感性：更有效利用身體的能量。 降低脂肪組織的發炎反應：降低慢性低度發炎風險。 調節副甲狀腺素：減少脂肪生成訊號。

魏醫生強調，維他命D雖不會直接讓你「暴瘦」，但有助於使代謝提高，進而提升減重效率。