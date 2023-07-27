減肥運動｜夏季減脂動起來 9種運動燃燒大量卡路里

減肥堪稱全民運動！想要達到目標，最有效的方法之一就是培養定期運動的習慣。運動是燃燒卡路里的絕佳方式，成為希望快速減肥人士的熱門選擇，以下列出9種熱門又有效的運動，消耗卡路里前3名依序為拳擊、游泳和踏單車。

拳擊 半小時消耗約 285 至 399 大卡 拳擊是一項激烈且具有挑戰性的運動，動作包括擊拳、踢腿、抬膝、跨步、側步、深蹲、弓步等，可以在短時間內燃燒大量卡路里，還有助於提高協調性和反應能力。 游泳 半小時消耗約 250 至 350 大卡 游泳是一項低衝擊運動，對關節無負擔，適合各種體能的族群。這是燃燒卡路里和增強肌肉的絕佳方法。游泳是一項全身鍛煉，可以鍛煉到所有主要肌群、精實體態，同時減掉多餘的體重。

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踏單車 半小時消耗約 210 至 294 大卡 ( 以時速 20 公里計算 ) 踏單車是快速減肥的絕佳方法，特別適合喜歡戶外活動的人。踏單車能夠鍛煉腿部、臀部和核心肌肉，是雕塑下半身的好方法。這也是一種高強度的鍛煉，可以燃燒大量的卡路里，幫助快速減肥。

籃球 半小時消耗約 207 至 290 大卡 籃球不僅是熱門運動，也是所有球類運動中消耗熱量效果最佳的運動。從運球、傳球到灌籃等動作，都是大量進行有氧間歇的過程，可以鍛煉所有主要肌肉群，籃球還可以提高協調性和耐力。 慢跑 半小時消耗約 205 至 287 大卡 跑步是一種不退流行且簡單的快速減肥方法，這是一種高強度的鍛煉，可以燃燒大量卡路里，而且可以隨時隨地進行。跑步還可以增強人體的心血管系統，以及幫助增強耐力。即使下雨也可以在健身房使用慢跑機。

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足球 半小時消耗約 192 至 269 大卡 足球在全世界都受到歡迎，有趣而且可以快速減重。這是一種高強度鍛煉，可以鍛煉所有主要肌肉群，並且可以燃燒大量卡路里。足球還可以提高協調性和耐力，使其成為一項出色的整體健身運動。 網球 半小時消耗約 165 至 231 大卡 網球是一項有趣的運動，這屬於高強度鍛煉，可以燃燒大量卡路里並訓練全身主要肌群。網球還有助於提高敏捷性和手眼協調能力。 划艇 半小時消耗約 110 至 154 大卡 對於喜愛水上活動的人來說，划艇是一項很好的減肥運動，即使不方便划艇，也可以到健身房使用划艇機。可以鍛煉手臂和核心肌肉，並且燃燒大量卡路里。此外，划艇還可以改善心血管系統，並幫助增強耐力。 ▼帶氧運動6件事▼