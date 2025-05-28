減肥運動｜跑步單車製造熱量赤字 訓練肌肉提升基礎代謝率

雖然減重減脂在飲食控制上相對比較重要，但現實上有不少情況是，部分體脂較高、肌肉量較少的女士，想製造500卡路里熱量赤字時，可進食的熱量已經低於其基礎代謝率，若堅持進行隨時減慢新陳代謝，愈減愈難。面對這情況，除了控制飲食之外，就必須加入運動，製造熱量赤字。

BMI超重可踩單車、游泳

針對沒有運動習慣人士，可以先做一些帶氧運動，例如快步行、跑步，如BMI屬超重或者肥胖人士，可以考慮單車、游泳等，減低對膝關節的壓力。可依循衛生署建議，每周5天、每次30分鐘中等強度運動。由於長期帶氧運動也有可能消耗肌肉，不妨定時做一點自身體重訓練，去增加肌肉體積，同時提升基礎代謝率，增加減脂的成效。可選擇訓練大腿、背部和胸部這些大肌肉，更有成效。