減肥長期戒碳水恐致脫髮停經 醫生揭小心6大潛在後果

減肥戒碳水反而會損害身體？有醫生指出，有些人會在減肥時長期避吃碳水化合物，但其實對減重的幫助不大之餘，更可能會造成6個潛在後果，當中包括脫髮和停經。

減重科醫生蕭捷健在其 facebook專頁 上分享指，長期不吃碳水化合物並不會顯著提高熱量燃燒，反而，曾有案例進行「碳水循環」8星期，體重少了 8 公斤，體脂肪率降低近 8%，並保持肌肉量。曾有一名患者長期採用極低碳水的飲食法，雖然初時的效果有成效，體重快速下降，不過，由於有食物剝奪感，讓他每次都要忍不住要破戒大吃一餐，須掙扎一段時間才可以控制體重。蕭醫生拆解2個有關碳水的迷思如下：.

碳水循環的好處

蕭捷健醫生強調，減重是完全不須要戒碳水，反而攝取健康的碳水(如綠豆、紅豆、燕麥等)亦不易轉化為脂肪，因為其升糖指數只有番薯的一半，更會為身體帶來多項好處：

穩定體重：平時有攝取碳水，即使有聚餐時須要攝取碳水時，亦不會突然暴增體重。 身心平衡：避免飲食極端，減少心理壓力。 改善消化：有助於排便順暢，減少便秘困擾。

蕭醫生表示，透過合理的碳水攝取和均衡飲食，減重不僅可能，還能讓你的身體和心靈達到更好的平衡。