減肥｜飲醋加2招 幫助你保住身形

節日及朋友聚餐都容易令人失控放縱狂食，怎樣才能更有效控制進食量？原來只要簡單兩件事，就是細嚼慢嚥，以及餐前後做運動，便已經可以減少進食量。再配合適量飲醋，更能改善胰島素敏感度，減少脂肪囤積，瘦身自然在望。

細嚼慢嚥 細嚼慢嚥有助減少肥胖有科學根據。過去有研究指，咀嚼會令血流量增加，無形中增加進食所消耗的熱量，相對抵銷了部分熱量攝取，減低肥胖的機會。如果你沒有細嚼慢嚥習慣，建議可以從每口咀嚼20下開始，好好體驗食物的味道，也讓大腦有足夠的時間傳遞飽感訊號到胃部，幫助預防過度進食。

飯前飯後運動 至於在飯前及飯後運動，則有助減少血糖波動。例如有研究證實飯後散步20分鐘，便可以令血糖出現變化，即使只是8至10分鐘的運動亦已經可以降低血糖值。而飯前進行1至2分鐘的高強度運動，就能讓胰島素敏感度瞬間提升，避免餐後過度分泌而導致脂肪堆積。