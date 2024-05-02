蒟蒻是甚麼做的？盤點減肥推介食品 簡易泰式涼拌蒟蒻麵食譜

蒟蒻｜蒟蒻是什麼做的？盤點蒟蒻食品 簡易泰式涼拌蒟蒻麵食譜

留意減肥資訊，總會看到有人推介吃低熱量和低卡路里的蒟蒻麵。蒟蒻麵爽口彈牙，容易配搭不同醬汁和食材，加上吸水能力強，能增加飽腹感，所以不少減肥中的人士都喜歡吃蒟蒻麵。不過你又是否知道蒟蒻（英文︰Konjac）是甚麼做凡呢？今次一於向大家介紹一下蒟蒻的起源，盤點各地最人氣的蒟蒻食品，以及分享美味又低卡路里的簡易蒟蒻食譜吧！

蒟蒻是甚麼？ 其實蒟蒻即是魔芋，只是叫法不同。蒟蒻的英文及學名是Amorphophallus konjac，品種是天南星科魔芋屬，屬於塊莖草本植物，主要種植在中國、日本、印度和斯里蘭卡等地區，在台灣的台東和埔里亦有生產，為熱帶地區的植物。有些人會誤解蒟蒻是近年才興起的減肥食品，但其實早在中國古代晉朝，就已經有古書記載蒟蒻為草藥之一，另外在日本的飲食文化中，蒟蒻料理的歷史亦源遠流長。雖然蒟蒻是植物，但由於本身具有大量的草酸，帶有毒性，因此不可以直接生吃，需要經過清洗、磨碎、煮熟等多重加工步驟，成為坊間食材店買到的包裝蒟蒻，才可安全食用。

盤點各地蒟蒻食品 蒟蒻由於本身味道較淡，而且富有口感，可以製成各種風味的食物，加上是素食，所以菜式更加千變萬化。在日本，就有蒟蒻麵、蒟蒻凍、蒟蒻刺身和很受香港人歡迎的水果口味的蒟蒻啫喱，另外在香濃的關東煮中，也經常出現蒟蒻的蹤影。還有，近年也有不少韓國品牌推出標榜減肥是可以享用的蒟蒻杯麵，同樣受歡迎。回到香港，素食店也經常用蒟蒻入饌，製作成美味又特別的素菜，例如素三文魚壽司、素豉椒炒魷魚等，很有創意。

泰式涼拌蒟蒻麵食譜 如果想在家中做出美味的蒟蒻料理，其實簡單配合香口滋味的醬汁已經可以很美味。今次教大家做一道泰式涼拌蒟蒻麵，酸辣開胃，廚房新手都可以輕鬆完成。 蒟蒻麵食譜： 蒟蒻麵 一包

檸檬汁 1湯匙

魚露 1湯匙

糖 1茶匙

生抽 半湯匙

蒜頭 半個

辣椒 適量

車厘茄 4粒

青瓜 半條

花生 適量