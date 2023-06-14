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健康
2023-06-14 17:54:33

港大研發 AI分口腔照片 檢測牙肉發炎

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牙痛

牙齦炎(牙肉發炎)是常見的牙科疾病，不但可能導致牙周病令牙齒脫落，還會增加心血管病和糖尿病風險，所以發現早期牙齦炎，對預防多種口腔和身體疾病相當重要。港大牙醫學院與香港珠海學院資訊科學系、廣東工業大學信息工程學院，以及馬來西亞國立大學牙醫學院合作開發了人工智能(AI)算法，只要分析患者的口腔照片就可作出相關警示，以及早治療。

 

準確率逾九成

該人工智能算法利用超過567幅不同程度牙齦炎的圖像數據集作開發，分析患者的口腔照片，可自動檢測紅腫、流血等發炎徵狀及發炎的牙齦位置，然後提出警示。測試結果發現，AI檢測牙齦炎的準確率超過九成，與牙醫目測檢查的準確度相若。新技術有助牙醫了解患者的牙齦狀況，以制訂更個人化的治療計劃；患者也可自我監察，及早發現牙齒病患，避免日後昂貴的治療或手術費用。研究結果已在世界牙醫聯盟(World Dental Federation FDI)的學術期刊《國際牙科雜誌》發表。

AI牙肉發炎檢測

3個個案中，AI檢測結果(c)與牙醫檢查結果(b)十分接近。

計劃擴展至社區

主要研究員、港大牙醫學院林宇恒醫生指，AI可以成為一種篩檢工具，用於檢測及診斷牙齦疾病，以實現早干預，避免發展成嚴重的牙周疾病，對保障公眾健康和福祉，並計劃進一步將AI檢測系統進一步推展至社區，研發利用智能手機拍攝及分析口腔照片，讓長者和弱勢社群更容易接觸新技術，改善口腔健康及減少健康問題。

主要研究員林宇恒醫生(左)與共同研究員周俊宏醫生

主要研究員林宇恒醫生(左)與共同研究員周俊宏醫生。

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