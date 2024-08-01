港大研發 AI隨身聽診器 實時檢測心瓣疾病

受惠於AI發展，過往複雜的醫療程序得以簡化。最新例子有港大醫學院研究團隊研發的AI軟件系統「Vitogram」，只須利用普通的智能手機便可隨時變身醫療級聽診器，檢測自己的心音，有助及早發現心臟疾病徵狀，及時求醫。 港大醫學院生物醫學學院副教授、香港大學醫衛大數據深析實驗室(D24H)首席科學家何永基教授表示，「市場上有眾多數碼健康設備測量脈搏和心電圖，但只有極少數系統可收集並分析心音；而心音是醫生常用聽診器獲得的重要健康數據。」

或致心臟衰竭 心瓣疾病在長者中頗常見，70歲以上的發病率約10%，而高血壓及糖尿病等長期病患的風險更高。心瓣的功能是避免血液倒流，讓心臟泵血順利到達全身，但如果心瓣出現毛病未能完全閉合，就可能出現血液倒流，心臟要更用力泵血，長遠或致心臟衰竭。用家只要安裝Vitogram應用程式於手機中，便可透過手機的收音咪，記錄自己的心肺聲音，系統會即時作出分析。此外，軟件將有AI健康評估、健康數據管理，並支援遠程醫療，將相關數據與醫生分享。 準確度逾八成 研究團隊於去年尾至今，於公立醫院招募了363名病人作臨床研究對象，測試Vitogram的準確度。結果發現，此AI軟件測量心率的準確度高達97%，而檢測重要心瓣疾病的準確度亦有81%。港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、心臟科專科醫生黃浚嘉認為系統收集的心音及評估，與標準醫療級聽診器收集的聲音及心臟科專科醫生的診斷相若，「這技術有助於社區找出隱藏心瓣疾病患者，提醒他們及早求醫；患者們也可在有需要時定期自我檢查，有助避免病情惡化成更嚴重的心臟疾病，從而減輕後續的相關手術風險及康復程度。」