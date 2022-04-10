港大研發AI平台 預測口腔白斑癌變風險

口腔癌在港每年新症雖不算多，但不少患者發現時已屬後期，令約五成患者存活期不過5年。港大牙醫學院、港大醫學院、瑪麗醫院病理部及昆士蘭詹姆士庫克大學醫學與牙科學院的研究人員，就研發了一個網上平台，有助口腔白斑病(OL)和口腔類扁平苔蘚黏膜炎(OLM)患者，預測未來長達20年的癌變風險，並可供醫護人員及公眾人士使用。
持續監察易放棄
OL及OLM表徵為口腔出現白斑，演化為癌症的比率，全球數據為0.4%至40.8%不等，因此計算真正癌變風險在臨床上是極大挑戰。而要持續監察的話，除了要定期覆診和接受切片檢查，更須堅持多年，易令患者放棄。如果可因應個別患者狀況，預測癌變風險的話，有助醫護為患者制訂個人化治療策略和跟進方法。
AI計算準確度達95%
研究團隊採用DeepSurv人工智能演算法，再輸入香港和英國紐卡素泰恩的OL及OLM患者數據，用於訓練平台和測試準確度，發現可正確預測95%本港患者的癌症風險水平。港大牙醫學院口腔頜面外科臨床副教授蘇宇雄醫生表示，「未來將會加入OL及OLM演變癌症過程中相關的生物標記訊息，期望可再提升精準度，及後再評估其臨床成效。」
有助制訂監察密度
現時大眾可以自行輸入26項資料如個人背景、病症的臨床和病理描述、所接受的治療等，便可得出風險評估結果。而結果將會展示每個時間點的風險級別。值得留意如煙酒習慣、受影響口腔部位等如有轉變，風險亦有所變化，使用者宜適時更新數據，以得到最新預測。醫護人員可按風險水平而制訂監察密度，患者也可了解病情趨勢，有助鼓勵定期覆診。