港大研發AI平台 預測口腔白斑癌變風險

口腔癌在港每年新症雖不算多，但不少患者發現時已屬後期，令約五成患者存活期不過5年。港大牙醫學院、港大醫學院、瑪麗醫院病理部及昆士蘭詹姆士庫克大學醫學與牙科學院的研究人員，就研發了一個網上平台，有助口腔白斑病(OL)和口腔類扁平苔蘚黏膜炎(OLM)患者，預測未來長達20年的癌變風險，並可供醫護人員及公眾人士使用。

持續監察易放棄

OL及OLM表徵為口腔出現白斑，演化為癌症的比率，全球數據為0.4%至40.8%不等，因此計算真正癌變風險在臨床上是極大挑戰。而要持續監察的話，除了要定期覆診和接受切片檢查，更須堅持多年，易令患者放棄。如果可因應個別患者狀況，預測癌變風險的話，有助醫護為患者制訂個人化治療策略和跟進方法。